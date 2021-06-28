Kiralama İhale İlanı - Son Dakika

Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait olan; aşağıda muhammen bedelleri, geçici teminatları ile ihale gün ve saatleri belirtilen işyerleri, Denizli Büyükşehir Belediye Encümeni tarafından 2886 sayılı Yasanın 45. maddesi uyarınca açık artırma suretiyle yapılacak ihale ile kiraya verilecektir. 28. 06. 2021 İ L A N

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Madde 1. Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait olan; aşağıda muhammen bedelleri, geçici teminatları ile ihale gün ve saatleri belirtilen işyerleri, Denizli Büyükşehir Belediye Encümeni tarafından 2886 sayılı Yasanın 45. maddesi uyarınca açık artırma suretiyle yapılacak ihale ile kiraya verilecektir. İhaleler, aşağıdaki tabloda verilen gün ve saatlerde Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Delikliçınar Belediye Hizmet Binası Altıntop Mah. Lise Cad. No: 2 Kat: 1 de bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.

KİRAYA VERİLECEK OLAN İŞYERLERİ LİSTESİ

Sıra No

İşin Konusu

Adresi

m²

Muhammen Bedel (Ay-Yıl)

Geçici Teminat

Tarih

Saat

Kira Süresi

1

Süpermarket

Adalet Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. Umut-1 İçi Merkezefendi/DENİZLİ

319

4. 900, 00 TL+KDV

8. 820. 00 TL

08. 07. 2021

14: 11

5

2

Depo

Saraylar Mah. 2. Ticari Yol Cad. No: 10/1 Zemin Kat No: 6-7 Merkezefendi/DENİZLİ

10

530, 00 TL

954. 00 TL

08. 07. 2021

14: 13

5

3

Depo

Saraylar Mah. 457 Sok. Limoncuoğlu İşhanı Zemin Kat No: 15/32 Merkezefendi/DENİZLİ

30

330, 00 TL

594. 00 TL

08. 07. 2021

14: 15

5

4

İş yeri

Saraylar Mah. 2. Ticari Yol Cad. No: 10/1 Eski Balık Pazarı Zemin Kat No: 1 Merkezefendi/DENİZLİ

8

305, 00 TL

549. 00 TL

08. 07. 2021

14: 17

5

5

Ayakkabıcı

Saraylar Mah. Şadırvan Sok. Kaleiçi Açık Pazaryeri 4. Kat No: 45 Merkezefendi/DENİZLİ

15

155, 00 TL+KDV

55. 80 TL

08. 07. 2021

14: 19

1

6

Ayakkabıcı

Saraylar Mah. Şadırvan Sok. Kaleiçi Açık Pazaryeri 4. Kat No: 55 Merkezefendi/DENİZLİ

15

155, 00 TL+KDV

55. 80 TL

08. 07. 2021

14: 21

1

7

Ayakkabıcı

Saraylar Mah. Şadırvan Sok. Kaleiçi Açık Pazaryeri 4. Kat No: 58 Merkezefendi/DENİZLİ

15

155, 00 TL+KDV

55. 80 TL

08. 07. 2021

14: 23

1

8

Ayakkabıcı

Saraylar Mah. Şadırvan Sok. Kaleiçi Açık Pazaryeri 3. Kat No: 8 Merkezefendi/DENİZLİ

15

155, 00 TL+KDV

55. 80 TL

08. 07. 2021

14: 25

1

9

Ayakkabıcı

Saraylar Mah. Şadırvan Sok. Kaleiçi Açık Pazaryeri 3. Kat No: 17 Merkezefendi/DENİZLİ

15

220, 00 TL+KDV

79. 20 TL

08. 07. 2021

14: 27

1

10

Ayakkabıcı

Saraylar Mah. Şadırvan Sok. Kaleiçi Açık Pazaryeri 4. Kat No: 38 Merkezefendi/DENİZLİ

15

140, 00 TL+KDV

50. 40 TL

08. 07. 2021

14: 29

1

11

İş yeri

Saraylar Mah. 2. Ticari Yol Cad. No: 10/1 Merkezefendi/DENİZLİ

15

3. 650, 00 TL

6. 570. 00 TL

08. 07. 2021

14: 31

5

12

Depo

Topraklık Mah. Kayalık Cad. Uluçarşı İşhanı Zemin Kat No: 3/13-14 Pamukkale/DENİZLİ

53

730, 00 TL

1. 314. 00 TL

08. 07. 2021

14: 33

5

13

Depo

Siteler Mah. 6226 Sok. No: 16/B Kuruçay Açık Pazaryeri Pamukkale/DENİZLİ

21

950, 00 TL

1. 710. 00 TL

08. 07. 2021

14: 35

5

14

İş yeri

Şirinköy Mah. Hallıköy Cad. Demler Camii Altı No: 165/B Merkezefendi/DENİZLİ

40

800, 00 TL

1. 440. 00 TL

08. 07. 2021

14: 37

5

15

İş yeri

Adalet Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. Umut-1 İçi No: 17/I Merkezefendi/DENİZLİ

54

800, 00 TL

1. 440. 00 TL

08. 07. 2021

14: 39

5

16

İş yeri

Adalet Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. Umut-1 İçi No: 17/G Merkezefendi/DENİZLİ

18

660, 00 TL

1. 188. 00 TL

08. 07. 2021

14: 41

5

17

İş yeri

Hacıeyüplü Mah. 3059 Sok. No: 9 Merkezefendi/DENİZLİ

15

210, 00 TL

378. 00 TL

08. 07. 2021

14: 43

5

18

İş yeri

Saraylar Mah. 468 Sok. No: 6 Merkezefendi/DENİZLİ

26. 01

4. 850, 00 TL

5. 238. 00 TL

08. 07. 2021

14: 45

3

19

İş yeri

Saraylar Mah. Demirciler Cad. No: 6 Merkezefendi/DENİZLİ

3. 55

310, 00 TL

334. 80 TL

08. 07. 2021

14: 47

3

20

İş yeri

Saraylar Mah. Demirciler Cad. No: 5 Merkezefendi/DENİZLİ

4. 9

220, 00 TL

237. 60 TL

08. 07. 2021

14: 49

3

21

İş yeri

Saraylar Mah. 2. Ticari Yol Cad. 4695 Ada 1 Nolu Parsel Merkezefendi/DENİZLİ

26. 01

8. 500, 00 TL

9. 180. 00 TL

08. 07. 2021

14: 51

3

22

İş yeri

Saraylar Mah. Demirciler Cad. No: 2 Merkezefendi/DENİZLİ

2

185, 00 TL

199. 80 TL

08. 07. 2021

14: 53

3

23

İş yeri

Saraylar Mah. Sarayköy Cad. Belediye İşhanı 2. Kat No: 2/110 Merkezefendi/DENİZLİ

4

550, 00 TL

594. 00 TL

08. 07. 2021

14: 55

3

24

İş yeri

Güzelköy Mah. Şehit Piyade Çavuş İsmail Aka Cad. No: 6 Pamukkale/DENİZLİ

375

1. 900, 00 TL

3. 420. 00 TL

08. 07. 2021

14: 57

5

25

İş yeri

Altıntop Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Eski SSK İşhanı 1. Kat No: 25-26-27-28-29 Merkezefendi/DENİZLİ

123

200, 00 TL

360. 00 TL

08. 07. 2021

14: 59

5

26

Park-Büfe

Mehmet Akif Ersoy Mah. Hüdai Erol Cad. Merkezefendi/DENİZLİ

15

400, 00 TL+KDV

720. 00 TL

08. 07. 2021

15: 01

5

27

İş yeri

Saraylar Mah. 2. Ticari Yol Cad. Sebze Hali Tezgahları No: 5 Merkezefendi/DENİZLİ

15

610, 00 TL

1. 098. 00 TL

08. 07. 2021

15: 03

5

28

İş yeri

Saraylar Mah. 2. Ticari Yol Cad. Sebze Hali Tezgahları No: 6 Merkezefendi/DENİZLİ

15

610, 00 TL

1. 098. 00 TL

08. 07. 2021

15: 05

5

29

Dernek Binası

Pelitlibağ Mah. İstiklal Cad. No: 87 Pamukkale/DENİZLİ

310

70, 00 TL

126. 00 TL

08. 07. 2021

15: 07

5

30

Depo

Saraylar Mah. 2. Ticari Yol Cad. No: 10/1 1. Kat No: 6 Merkezefendi/DENİZLİ

20

550, 00 TL

990. 00 TL

08. 07. 2021

15: 09

5

31

İş yeri

Mehmet Akif Ersoy Mah. 320 Sok. Meska Sosyal Tesisleri No: 17/C-D Merkezefendi/DENİZLİ

48

1. 410, 00 TL

2. 538. 00 TL

08. 07. 2021

15: 11

5

32

Kahvehane

1200 Evler Mah. Atatürk Cad. No: 6 Merkezefendi/DENİZLİ

97

490, 00 TL+KDV

882. 00 TL

08. 07. 2021

15: 13

5

33

Spor Alanı

Barbaros Mah. Cumhuriyet Cad. Üzeri Merkezefendi/DENİZLİ

8300

220, 00 TL+KDV

396. 00 TL

08. 07. 2021

15: 15

5

34

İş yeri

Cankurtaran Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No: 31 Pamukkale/DENİZLİ

80

195, 00 TL

351. 00 TL

08. 07. 2021

15: 17

5

35

Fidanlık

Servergazi Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No: 1 Merkezefendi/DENİZLİ

2500

6. 400, 00 TL+KDV

6. 912. 00 TL

08. 07. 2021

15: 19

3

36

İş yeri

Zeytinköy Mah. Vatan Bulvarı No: 67/C Pamukkale/DENİZLİ

30

970, 00 TL

1. 047. 60 TL

08. 07. 2021

15: 21

3

37

Market

Dörteylül Mah. Adnan Menderes Bulvarı Santral Garaj No: 40/Z9 Buldan/DENİZLİ

25

430, 00 TL+KDV

154. 80 TL

08. 07. 2021

15: 23

1

38

Çay Ocağı

Saraylar Mah. Belediye İşhanı 2. Kat No: 135 Merkezefendi/DENİZLİ

12

660, 00 TL+KDV

712. 80 TL

08. 07. 2021

15: 25

3

39

Baz İstasyonu

Mehmet Akif Ersoy Mah. 29 Ekim Bulvarı Fen İşleri Dairesi Bşk. Hizmet Binası - Karahasanlı Yüzme Havuzu Tesisi - Bozburun Asfalt Şantiyesi - Karakurt 134 Ada 1 Parsel Yanı Mobil İletişim Sistemi Merkezefendi/Pamukkale/DENİZLİ

10

39. 600, 00 TL/3 YIL

3. 564. 00 TL

08. 07. 2021

15: 27

3

40

ATM Yeri

Yunusemre Mah. Üniversite Cad. PAÜ Kalp Merkezi Karşısı 1 Nolu Çift ATM Yeri Pamukkale/DENİZLİ

12

80. 000, 00 TL/YIL

7. 200. 00 TL

08. 07. 2021

15: 29

3

41

ATM Yeri

Mehmetçik Mah. İncilipınar Cad. Forum Çamlık Üstü 6 Nolu ATM Yeri Pamukkale/DENİZLİ

6

40. 000, 00 TL/YIL

3. 600. 00 TL

08. 07. 2021

15: 31

3

42

ATM Yeri

Deliktaş Mah. Şehit Er Yılmaz Zeren Cad. 2 Nolu ATM Yeri Pamukkale/DENİZLİ

6

40. 000, 00 TL/YIL

3. 600. 00 TL

08. 07. 2021

15: 33

3

43

ATM Yeri

Mehmetçik Mah. İncilipınar Cad. Forum Çamlık Üstü 2 Nolu ATM Yeri Pamukkale/DENİZLİ

6

43. 000, 00 TL/YIL

3. 870. 00 TL

08. 07. 2021

15: 35

3

44

ATM Yeri

Sevindik Mah. Ankara Bulvarı Sevindik Cami Önü 1 Nolu ATM Yeri Merkezefendi/DENİZLİ

6

27. 500, 00 TL/YIL

2. 475. 00 TL

08. 07. 2021

15: 37

3

45

ATM Yeri

Sevindik Mah. Ankara Bulvarı Sevindik Cami Önü 4 Nolu ATM Yeri Merkezefendi/DENİZLİ

6

27. 500, 00 TL/YIL

2. 475. 00 TL

08. 07. 2021

15: 39

3

46

ATM Yeri

Yunusemre Mah. Üniversite Cad. 2 Nolu ATM Yeri Pamukkale/DENİZLİ

6

54. 000, 00 TL/YIL

4. 860. 00 TL

08. 07. 2021

15: 41

3

47

ATM Yeri

Saraylar Mah. Enverpaşa Cad. ATM Yeri Merkezefendi/DENİZLİ

6

38. 000, 00 TL/YIL

3. 420. 00 TL

08. 07. 2021

15. 43

3

Madde 1. İhale şartnamesi ile diğer evraklar, mesai saatleri içinde Denizli Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının, Delikliçınar Belediye Hizmet Binası Lise Cad. No: 2 Kat: 5 de bulunan ofisinde bedelsiz olarak görülebilir veya bedelsiz olarak temin edilebilir.

Madde 2. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale gün ve saatinden önce aşağıda sayılan belgelerin aslı veya noter tasdikli örnekleri ile birlikte Denizli Büyükşehir Belediye Encümenine müracaat etmeleri veya 2886 sayılı kanuna göre hazırlanmış yazılı teklifinde eklendiği dosyayı iadeli taahhütlü olarak göndermeleri gerekmektedir.

A. Gerçek Kişiler;

a. Tebligat için muhtarlıktan veya Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinden tasdikli ikametgah belgesi. (E-Devlet üzerinden alınan barkodlu belge).

b. T. C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı sureti. (aslı ile beraber).

c. Vekaleten iştirak ediliyor ise, vekaletname ile vekile ait nüfus cüzdanı sureti. (aslı ile beraber).

d. Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz ve/veya banka teminat mektubu.

e. Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne borcu olmadığına dair belge. (İhale ilan tarihinden sonra alınmış olacak).

B. Tüzel Kişiler;

a. Tebligat için adres beyanı.

b. Şirketin Tüzel kişiliği temsile yetkili olanların noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri ile şirket adına ihaleye müracaat edecek kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter onaylı vekaletname, ihale yılı içinde alınmış oda sicil kayıt belgesi.

c. Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz ve/veya banka teminat mektubu.

d. Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne borcu olmadığına dair belge. (İhale ilan tarihinden sonra alınmış olacak).

C. Ortak girişimler;

Ortak girişim olması halinde, noter tasdikli ortaklık sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin yukarıdaki esaslara göre temin edecekleri belgeler.

Madde 3. İdareye verilen veya ulaşan teklifler herhangi bir sebeple geri alınamayacaktır. İhale evrakları ile birlikte yazılı tekliflerini teslim eden, ancak açık artırmaya katılmayanların yazılı teklifleri son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir.

Madde 4. Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Madde 5. Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhale Komisyonu 2886 sayılı kanun uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Madde 6. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

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