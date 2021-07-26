Kiralama İhale İlanı

Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait olan; aşağıda muhammen bedelleri, geçici teminatları ile ihale gün ve saatleri belirtilen işyerleri, Denizli Büyükşehir Belediye Encümeni tarafından 2886 sayılı Yasanın 45. maddesi uyarınca açık artırma suretiyle yapılacak ihale ile kiraya verilecektir. 26. 07. 2021 İ L A N
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait olan; aşağıda muhammen bedelleri, geçici teminatları ile ihale gün ve saatleri belirtilen işyerleri, Denizli Büyükşehir Belediye Encümeni tarafından 2886 sayılı Yasanın 45. maddesi uyarınca açık artırma suretiyle yapılacak ihale ile kiraya verilecektir. İhaleler, aşağıdaki tabloda verilen gün ve saatlerde Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Delikliçınar Belediye Hizmet Binası Altıntop Mah. Lise Cad. No: 2 Kat: 1 de bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.
KİRAYA VERİLECEK OLAN İŞYERLERİ LİSTESİ
Sıra No
İşin Konusu
Adresi
M²
Muhammen Bedel (Ay-Yıl)
Geçici Teminat
Tarih
Saat
Kira Süresi
1
Süpermarket
Adalet Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. Umut-1 İçi Merkezefendi/DENİZLİ
319
4. 900, 00 TL+KDV
8. 820. 00 TL
05. 08. 2021
14: 10
5
2
Depo
Saraylar Mah. 2. Ticari Yol Cad. No: 10/1 Zemin Kat No: 6-7 Merkezefendi/DENİZLİ
10
530, 00 TL
954. 00 TL
05. 08. 2021
14: 12
5
3
Depo
Saraylar Mah. 457 Sok. Limoncuoğlu İşhanı Zemin Kat No: 15/32 Merkezefendi/DENİZLİ
30
330, 00 TL
594. 00 TL
05. 08. 2021
14: 14
5
4
İş yeri
Saraylar Mah. 2. Ticari Yol Cad. No: 10/1 Eski Balık Pazarı Zemin Kat No: 1 Merkezefendi/DENİZLİ
8
305, 00 TL
549. 00 TL
05. 08. 2021
14: 16
5
5
Ayakkabıcı
Saraylar Mah. Şadırvan Sok. Kaleiçi Açık Pazaryeri 4. Kat No: 45 Merkezefendi/DENİZLİ
15
155, 00 TL+KDV
55. 80 TL
05. 08. 2021
14: 18
1
6
Ayakkabıcı
Saraylar Mah. Şadırvan Sok. Kaleiçi Açık Pazaryeri 4. Kat No: 55 Merkezefendi/DENİZLİ
15
155, 00 TL+KDV
55. 80 TL
05. 08. 2021
14: 20
1
7
Ayakkabıcı
Saraylar Mah. Şadırvan Sok. Kaleiçi Açık Pazaryeri 4. Kat No: 58 Merkezefendi/DENİZLİ
15
155, 00 TL+KDV
55. 80 TL
05. 08. 2021
14: 22
1
8
Ayakkabıcı
Saraylar Mah. Şadırvan Sok. Kaleiçi Açık Pazaryeri 3. Kat No: 8 Merkezefendi/DENİZLİ
15
155, 00 TL+KDV
55. 80 TL
05. 08. 2021
14: 24
1
9
Ayakkabıcı
Saraylar Mah. Şadırvan Sok. Kaleiçi Açık Pazaryeri 3. Kat No: 17 Merkezefendi/DENİZLİ
15
220, 00 TL+KDV
79. 20 TL
05. 08. 2021
14: 26
1
10
Ayakkabıcı
Saraylar Mah. Şadırvan Sok. Kaleiçi Açık Pazaryeri 4. Kat No: 38 Merkezefendi/DENİZLİ
15
140, 00 TL+KDV
50. 40 TL
05. 08. 2021
14: 28
1
11
İş yeri
Saraylar Mah. 2. Ticari Yol Cad. No: 10/1 Merkezefendi/DENİZLİ
15
3. 650, 00 TL
6. 570. 00 TL
05. 08. 2021
14: 30
5
12
Depo
Topraklık Mah. Kayalık Cad. Uluçarşı İşhanı Zemin Kat No: 3/13-14 Pamukkale/DENİZLİ
53
730, 00 TL
1. 314. 00 TL
05. 08. 2021
14: 32
5
13
Depo
Siteler Mah. 6226 Sok. No: 16/B Kuruçay Açık Pazaryeri Pamukkale/DENİZLİ
21
950, 00 TL
1. 710. 00 TL
05. 08. 2021
14: 34
5
14
İş yeri
Şirinköy Mah. Hallıköy Cad. Demler Camii Altı No: 165/B Merkezefendi/DENİZLİ
40
800, 00 TL
1. 440. 00 TL
05. 08. 2021
14: 36
5
15
İş yeri
Adalet Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. Umut-1 İçi No: 17/I Merkezefendi/DENİZLİ
54
800, 00 TL
1. 440. 00 TL
05. 08. 2021
14: 38
5
16
İş yeri
Adalet Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. Umut-1 İçi No: 17/G Merkezefendi/DENİZLİ
18
660, 00 TL
1. 188. 00 TL
05. 08. 2021
14: 40
5
17
İş yeri
Hacıeyüplü Mah. 3059 Sok. No: 9 Merkezefendi/DENİZLİ
15
210, 00 TL
378. 00 TL
05. 08. 2021
14: 42
5
18
İş yeri
Saraylar Mah. 468 Sok. No: 6 Merkezefendi/DENİZLİ
26. 01
4. 850, 00 TL
5. 238. 00 TL
05. 08. 2021
14: 44
3
19
İş yeri
Saraylar Mah. Demirciler Cad. No: 6 Merkezefendi/DENİZLİ
3. 55
310, 00 TL
334. 80 TL
05. 08. 2021
14: 46
3
20
İş yeri
Saraylar Mah. Demirciler Cad. No: 5 Merkezefendi/DENİZLİ
4. 9
220, 00 TL
237. 60 TL
05. 08. 2021
14: 48
3
21
İş yeri
Saraylar Mah. 2. Ticari Yol Cad. 4695 Ada 1 Nolu Parsel Merkezefendi/DENİZLİ
26. 01
8. 500, 00 TL
9. 180. 00 TL
05. 08. 2021
14: 50
3
22
İş yeri
Saraylar Mah. Demirciler Cad. No: 2 Merkezefendi/DENİZLİ
2
185, 00 TL
199. 80 TL
05. 08. 2021
14: 52
3
23
İş yeri
Saraylar Mah. Sarayköy Cad. Belediye İşhanı 2. Kat No: 2/110 Merkezefendi/DENİZLİ
4
550, 00 TL
594. 00 TL
05. 08. 2021
14: 54
3
24
İş yeri
Güzelköy Mah. Şehit Piyade Çavuş İsmail Aka Cad. No: 6 Pamukkale/DENİZLİ
375
1. 900, 00 TL
3. 420. 00 TL
05. 08. 2021
14: 56
5
25
İş yeri
Altıntop Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Eski SSK İşhanı 1. Kat No: 25-26-27-28-29 Merkezefendi/DENİZLİ
123
200, 00 TL
360. 00 TL
05. 08. 2021
14: 58
5
26
İş yeri
Saraylar Mah. 2. Ticari Yol Cad. Sebze Hali Tezgahları No: 5 Merkezefendi/DENİZLİ
15
610, 00 TL
1. 098. 00 TL
05. 08. 2021
15: 00
5
27
İş yeri
Saraylar Mah. 2. Ticari Yol Cad. Sebze Hali Tezgahları No: 6 Merkezefendi/DENİZLİ
15
610, 00 TL
1. 098. 00 TL
05. 08. 2021
15: 02
5
28
Dernek Binası
Pelitlibağ Mah. İstiklal Cad. No: 87 Pamukkale/DENİZLİ
310
70, 00 TL
126. 00 TL
05. 08. 2021
15: 04
5
29
Depo
Saraylar Mah. 2. Ticari Yol Cad. No: 10/1 1. Kat No: 6 Merkezefendi/DENİZLİ
20
550, 00 TL
990. 00 TL
05. 08. 2021
15: 06
5
30
İş yeri
Mehmet Akif Ersoy Mah. 320 Sok. Meska Sosyal Tesisleri No: 17/C Merkezefendi/DENİZLİ
48
750, 00 TL
1. 350, 00 TL
05. 08. 2021
15: 08
5
31
İş yeri
Mehmet Akif Ersoy Mah. 320 Sok. Meska Sosyal Tesisleri No: 17/D Merkezefendi/DENİZLİ
25
660, 00 TL
1. 188, 00 TL
05. 08. 2021
15: 10
5
32
Kahvehane
1200 Evler Mah. Atatürk Cad. No: 6 Merkezefendi/DENİZLİ
97
490, 00 TL+KDV
882. 00 TL
05. 08. 2021
15: 12
5
33
Spor Alanı
Barbaros Mah. Cumhuriyet Cad. Üzeri Merkezefendi/DENİZLİ
8300
220, 00 TL+KDV
396. 00 TL
05. 08. 2021
15: 14
5
34
İş yeri
Cankurtaran Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No: 31 Pamukkale/DENİZLİ
80
195, 00 TL
351. 00 TL
05. 08. 2021
15: 16
5
35
Fidanlık
Servergazi Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No: 1 Merkezefendi/DENİZLİ
2500
6. 400, 00 TL+KDV
6. 912. 00 TL
05. 08. 2021
15: 18
3
36
İş yeri
Zeytinköy Mah. Vatan Bulvarı No: 67/C Pamukkale/DENİZLİ
30
970, 00 TL
1. 047. 60 TL
05. 08. 2021
15: 20
3
37
Market
Dörteylül Mah. Adnan Menderes Bulvarı Santral Garaj No: 40/Z9 Buldan/DENİZLİ
25
430, 00 TL+KDV
154. 80 TL
05. 08. 2021
15: 22
1
38
Çay Ocağı
Saraylar Mah. Belediye İşhanı 2. Kat No: 135 Merkezefendi/DENİZLİ
12
660, 00 TL+KDV
712. 80 TL
05. 08. 2021
15: 24
3
39
Baz İstasyonu
Mehmet Akif Ersoy Mah. 29 Ekim Bulvarı Fen İşleri Dairesi Bşk. Hizmet Binası - Karahasanlı Yüzme Havuzu Tesisi - Bozburun Asfalt Şantiyesi - Karakurt 134 Ada 1 Parsel Yanı Mobil İletişim Sistemi Merkezefendi/Pamukkale/DENİZLİ
10
39. 600, 00 TL/3 YIL
3. 564. 00 TL
05. 08. 2021
15: 26
3
40
ATM Yeri
Yunusemre Mah. Üniversite Cad. PAÜ Kalp Merkezi Karşısı 1 Nolu Çift ATM Yeri Pamukkale/DENİZLİ
12
80. 000, 00 TL/YIL
7. 200. 00 TL
05. 08. 2021
15: 28
3
41
ATM Yeri
Mehmetçik Mah. İncilipınar Cad. Forum Çamlık Üstü 6 Nolu ATM Yeri Pamukkale/DENİZLİ
6
40. 000, 00 TL/YIL
3. 600. 00 TL
05. 08. 2021
15: 30
3
42
ATM Yeri
Deliktaş Mah. Şehit Er Yılmaz Zeren Cad. 2 Nolu ATM Yeri Pamukkale/DENİZLİ
6
40. 000, 00 TL/YIL
3. 600. 00 TL
05. 08. 2021
15: 32
3
43
ATM Yeri
Mehmetçik Mah. İncilipınar Cad. Forum Çamlık Üstü 2 Nolu ATM Yeri Pamukkale/DENİZLİ
6
43. 000, 00 TL/YIL
3. 870. 00 TL
05. 08. 2021
15: 34
3
44
ATM Yeri
Sevindik Mah. Ankara Bulvarı Sevindik Cami Önü 1 Nolu ATM Yeri Merkezefendi/DENİZLİ
6
27. 500, 00 TL/YIL
2. 475. 00 TL
05. 08. 2021
15: 36
3
45
ATM Yeri
Sevindik Mah. Ankara Bulvarı Sevindik Cami Önü 4 Nolu ATM Yeri Merkezefendi/DENİZLİ
6
27. 500, 00 TL/YIL
2. 475. 00 TL
05. 08. 2021
15: 38
3
46
ATM Yeri
Yunusemre Mah. Üniversite Cad. 2 Nolu ATM Yeri Pamukkale/DENİZLİ
6
54. 000, 00 TL/YIL
4. 860. 00 TL
05. 08. 2021
15: 40
3
47
ATM Yeri
Saraylar Mah. Enverpaşa Cad. ATM Yeri Merkezefendi/DENİZLİ
6
38. 000, 00 TL/YIL
3. 420. 00 TL
05. 08. 2021
15: 42
3
48
Park-Kafeterya
Kınıklı Mah. Mevlana Cad. ile Hüseyin Yılmaz Cad. Kesişimi No: 52/A Pamukkale/DENİZLİ
290
20. 000, 00 TL+KDV
36. 000, 00 TL
05. 08. 2021
15: 44
5
Madde 1. İhale şartnamesi ile diğer evraklar, mesai saatleri içinde Denizli Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının, Delikliçınar Belediye Hizmet Binası Lise Cad. No: 2 Kat: 5 de bulunan ofisinde bedelsiz olarak görülebilir veya bedelsiz olarak temin edilebilir.
Madde 2. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale gün ve saatinden önce aşağıda sayılan belgelerin aslı veya noter tasdikli örnekleri ile birlikte Denizli Büyükşehir Belediye Encümenine müracaat etmeleri veya 2886 sayılı kanuna göre hazırlanmış yazılı teklifinde eklendiği dosyayı iadeli taahhütlü olarak göndermeleri gerekmektedir.
A. Gerçek Kişiler;
a. Tebligat için muhtarlıktan veya Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinden tasdikli ikametgah belgesi. (E-Devlet üzerinden alınan barkodlu belge).
b. T. C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı sureti. (aslı ile beraber).
c. Vekaleten iştirak ediliyor ise, vekaletname ile vekile ait nüfus cüzdanı sureti. (aslı ile beraber).
d. Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz ve/veya banka teminat mektubu.
e. Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne borcu olmadığına dair belge. (İhale ilan tarihinden sonra alınmış olacak).
f. 28. Sıra İçin, Kamu yararına çalışan dernek vb. olduğuna dair belge.
g. 48. Sıra İçin, Ulusal veya Uluslararası pazarda Kafeterya İşletmeciliği alanında en az 25 şubeye ve bir marka patentine sahip olduğuna veya bu özellikleri taşıyan firma bünyesinde Franchise (Bayilik) yapmakta olduğuna dair ön sözleşme veya esas sözleşme. Kafeterya İşletme zincirine ait Marka Patent Tescil Belgesi.
B. Tüzel Kişiler;
a. Tebligat için adres beyanı.
b. Şirketin Tüzel kişiliği temsile yetkili olanların noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri ile şirket adına ihaleye müracaat edecek kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter onaylı vekaletname, ihale yılı içinde alınmış oda sicil kayıt belgesi.
c. Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz ve/veya banka teminat mektubu.
d. Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne borcu olmadığına dair belge. (İhale ilan tarihinden sonra alınmış olacak).
e. 28. Sıra İçin, Kamu yararına çalışan dernek vb. olduğuna dair belge.
f. 48. Sıra İçin, Ulusal veya Uluslararası pazarda Kafeterya İşletmeciliği alanında en az 25 şubeye ve bir marka patentine sahip olduğuna veya bu özellikleri taşıyan firma bünyesinde Franchise (Bayilik) yapmakta olduğuna dair ön sözleşme veya esas sözleşme. Kafeterya İşletme zincirine ait Marka Patent Tescil Belgesi.
C. Ortak girişimler;
Ortak girişim olması halinde, noter tasdikli ortaklık sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin yukarıdaki esaslara göre temin edecekleri belgeler.
Madde 3. İdareye verilen veya ulaşan teklifler herhangi bir sebeple geri alınamayacaktır. İhale evrakları ile birlikte yazılı tekliflerini teslim eden, ancak açık artırmaya katılmayanların yazılı teklifleri son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir.
Madde 4. Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
Madde 5. Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhale Komisyonu 2886 sayılı kanun uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Madde 6. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
İlan olunur.
.
Son Dakika › Sadece Haberler › Kiralama İhale İlanı - Son Dakika