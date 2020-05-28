Kiralama şartlarını net bildirmeyen AVM'lerde mağaza açılışı riskli bulunuyor - Son Dakika

Kiralama şartlarını net bildirmeyen AVM'lerde mağaza açılışı riskli bulunuyor

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Öncel, "Markalarımızla dayanışma paketlerini açıklayan ve ağırlıklı olarak yerli yatırımcılardan oluşan AVM yönetimlerine teşekkür ediyoruz.

Kiralama şartlarını net bildirmeyen AVM'lerde mağaza açılışı riskli bulunuyor, System.String[]

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Öncel, "Markalarımızla dayanışma paketlerini açıklayan ve ağırlıklı olarak yerli yatırımcılardan oluşan AVM yönetimlerine teşekkür ediyoruz. Üyelerimizin çok büyük çoğunluğu kiralama şartlarını net olarak bildirmeyen AVM'lerde mağaza açılışını ekonomik açıdan çok riskli buluyor." ifadelerini kullandı.

BMD'den yapılan açıklamaya göre, çatısı altında Türkiye genelinde 409 markanın yaklaşık 70 bin mağazası bulunan BMD, ciro kirasına geçmeyen AVM'lerle ilgili tavrını netleştirdi.

BMD üyesi markalarla yapılan değerlendirmeler ışığında 1 Haziran'da ciro kirasına dönmeyen veya tatmin edici kira indirimi sunmayan AVM'lerde mağaza açılışlarının ticari açıdan çok riskli olduğu konusunda ortak bir görüş oluştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BMD Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Öncel, "küresel felaket" ölçeğindeki salgının toplum sağlığının yanı sıra ekonomide de çok ağır tahribatlar yaratmaya gebe olduğunu belirtti.

Süreci en az hasarla atlatmanın ve çok hızlı bir şekilde normalleşmeye geçmenin zamanında alınan önlemlerle mümkün olabileceğini ifade eden Öncel, şunları kaydetti:

"Caddelerde ve bazı AVM'lerde 11 Mayıs'ta mağazalarını açan üyelerimizden aldığımız veriler, ortalama cironun normalin yüzde 30'una ancak ulaştığını gösteriyor. Markalarımızın ciroları için lokomotif işlevi gören turist katkısı da bu yıl çok düşük kalacak. İçinde bulunduğumuz durumu 'salgın öncesi' piyasanın kendi kendini dengelediği tam rekabet koşullarıyla değerlendiremeyiz.

Önümüzdeki aylarda karantina önlemlerinin değişik düzeylerde devam edeceğini düşündüğümüzde mağaza kiralarını satış cirosunun belli bir yüzdesi üzerinden hesaplanmasının en adil yöntem olacağına inanıyoruz. Biz 'çarşı'da en küçüğünden en büyüğüne kadar bütün mağazaların ve birimlerin yaşamasının, AVM'lerdeki ekonomik canlılığı korumak için şart olduğuna inanıyoruz. Tüm dünyayı etkisi altına alan 'salgın felaketi' özellikle bünyesi zayıf olanları yaşatma konusunda bize vicdani bir görev yüklüyor. Aynı kaygıyı dengesi bozulan her biri 'milli servet' olan AVM ve çarşılar için de taşıyoruz."

Öncel, yüz binlerce insana iş imkanı sağlayan bu ticaret alanlarındaki canlılığı korumak için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını aktararak, "Yeniden tam rekabet koşullarına geçene kadar AVM'lerin ve mağazaların faaliyetlerini en verimli şekilde kurgulamasına yardımcı olmak, ahilik anlayışındaki gibi 'zor günlerde el ele vererek iyi günlerde yüz yüze bakacağımız' koşulların oluşmasına katkı sunmak istiyoruz. Bu süreçte markalarımızla dayanışma paketlerini açıklayan ve ağırlıklı olarak yerli yatırımcılardan oluşan AVM yönetimlerine teşekkür ediyoruz. Üyelerimizin çok büyük çoğunluğu kiralama şartlarını net olarak bildirmeyen AVM'lerde mağaza açılışını ekonomik açıdan çok riskli buluyor. Aynı şekilde cadde mağazası sahiplerini de bu dönemde bir kez daha kiracılarıyla dayanışmaya davet ediyoruz." şeklinde konuştu.

Sinan Öncel, markalara 1 Eylül-31 Aralık dönemiyle ilgili tavsiyelerini ise ağustos sonunda yine üyelerle beraber yapacakları toplantılarla ortaya çıkacak 3 aylık verilerin ışığında belirleyeceklerini bildirdi.

Ortak alan işletme giderlerinin de markalar için ciddi bir yük olduğuna dikkati çeken Öncel, AVM yönetimlerinden yıl sonuna kadar kısalan çalışma saatleri ve tasarruflarla salgın öncesi genel giderlerin 3'te 1'i oranında fatura beklediklerini kaydetti.

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 01:09 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kiralama şartlarını net bildirmeyen AVM'lerde mağaza açılışı riskli bulunuyor - Son Dakika Ekonomi

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