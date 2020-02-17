Kiralama sektörü, Türkiye'nin Otomobili için siparişlerini hazırladı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kiralama sektörü, Türkiye'nin Otomobili için siparişlerini hazırladı - Son Dakika Ekonomi

Kiralama sektörü, Türkiye'nin Otomobili için siparişlerini hazırladı

6 saat önce

Gökas Filo Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Göz, Türkiye otomobil pazarının yüzde 10'una hitap eden operasyonel kiralama sektörünün, Türkiye'nin Otomobili için siparişlerini hazırladığını belirterek, "Türkiye'nin Otomobili'ne sektörden büyük teveccüh var.

Kiralama sektörü, Türkiye'nin Otomobili için siparişlerini hazırladı, System.String[]

Gökas Filo Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Göz, Türkiye otomobil pazarının yüzde 10'una hitap eden operasyonel kiralama sektörünün, Türkiye'nin Otomobili için siparişlerini hazırladığını belirterek, "Türkiye'nin Otomobili'ne sektörden büyük teveccüh var. Biz şirket olarak 200 adet almak için girişimlerde bulunacağız. 2022 yılı itibarıyla piyasada olması beklenen Türkiye'nin Otomobili, sektörümüzü yüzde 50'ye yakın büyütecek." ifadelerini kullandı.

Gökhan Göz, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin Otomobili'nin, operasyonel kiralama sektörüne etkilerini değerlendirdi.

Son yıllarda yükselen faiz ve döviz kuru nedeniyle otomobil satışlarına da bağlı olarak yüzde 25'e yakın daralan operasyon kiralama sektörünün, yeni yıla umutlu girdiğini aktaran Göz, operasyonel kiralama sektörünün bu yıla pozitif başladığını, asıl büyümenin 2022 yılında yaşanacağını kaydetti.

Türkiye'nin Otomobili'nin Türkiye ve sektör adına atılmış büyük bir adım olduğunu vurgulayan Göz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2022 yılında piyasada olacak Türkiye'nin Otomobili ile kiralama sektöründe ciddi bir atılım yaşanacak. Yerli ve milli oluşu ile Türkiye'deki şirketler ve bireysel müşteriler kiralamalarda yerli otomobili tercih edecek. Yerli araç lansmanını büyük bir heyecan ve gurur ile takip ettik. Bu süreç, ülkemizin otomobil sektöründe temsil edilmesi için büyük ve değerli bir başlangıç olacak. Türkiye otomobil pazarının yüzde 10'una hitap eden operasyonel kiralama sektörü, Türkiye'nin Otomobili için siparişlerini hazırladı. Türkiye'nin Otomobili'ne sektörden büyük teveccüh var. Biz şirket olarak 200 adet almak için girişimlerde bulunacağız. 2022 yılı itibarıyla piyasada olması beklenen Türkiye'nin Otomobili, sektörümüzü yüzde 50'ye yakın büyütecek."

Göz, 1000 adetlik araç parkı ile Türkiye'nin en büyük şirketlerine hizmet verdiklerini aktararak, 2021 yılı sonuna kadar araç adetlerini minimum yüzde 40 oranında yeni araç alımları ile arttırmayı hedeflediklerini, yaklaşık 50 milyon TL'lik yatırım yapacaklarını bildirdi.

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 11:42 Kaynak: AA
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