Kiralamacılar ‘birlik’ oluyor!
1 saat önce
İlk yarıda yüzde 9 daralan araç kiralama sektörü, birlik kurmak için bakanlığa başvurdu.
İlk yarıda yüzde 9 daralan araç kiralama sektörü, birlik kurmak için bakanlığa başvurdu. İnan Ekici, "Daha güçlü bir meslek örgütü olmamız şart" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 09:34
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