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Kiralamacılar ‘birlik’ oluyor!

1 saat önce

İlk yarıda yüzde 9 daralan araç kiralama sektörü, birlik kurmak için bakanlığa başvurdu.

Kiralamacılar ‘birlik’ oluyor!, System.String[]

İlk yarıda yüzde 9 daralan araç kiralama sektörü, birlik kurmak için bakanlığa başvurdu. İnan Ekici, "Daha güçlü bir meslek örgütü olmamız şart" dedi.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 09:34 
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