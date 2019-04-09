Kiralamada ‘lüks araç’ devrimi
44 dakika önce
Lüksün sembolü haline gelen Mercedes'in S600 Maybach modeli de artık lüks araç filolarına dahil olmuş durumda.
Lüksün sembolü haline gelen Mercedes
'in S600 Maybach modeli de artık lüks araç filolarına dahil olmuş durumda...
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:09
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