Son Dakika Haberleri: Kiralamada ‘lüks araç’ devrimi

Kiralamada ‘lüks araç’ devrimi

44 dakika önce

Lüksün sembolü haline gelen Mercedes'in S600 Maybach modeli de artık lüks araç filolarına dahil olmuş durumda.

Kiralamada ‘lüks araç’ devrimi, System.String[]
Lüksün sembolü haline gelen Mercedes'in S600 Maybach modeli de artık lüks araç filolarına dahil olmuş durumda...
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:09 

Mercedes, Ekonomi
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