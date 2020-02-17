Kiralamada talep geri geldi ama... - Son Dakika
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Kiralamada talep geri geldi ama...

41 dakika önce

Operasyonel kiralamada ötelenen talep geri geldi, ancak bu kez de bayide filoya katacak araç bulunamıyor.

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Operasyonel kiralamada ötelenen talep geri geldi, ancak bu kez de bayide filoya katacak araç bulunamıyor. Stok sorununun martta aşılmasıyla, sektörde bu yıl yeniden büyüme bekleniyor.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 08:07 
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