Kiralamada talep geri geldi ama...
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Operasyonel kiralamada ötelenen talep geri geldi, ancak bu kez de bayide filoya katacak araç bulunamıyor.
Operasyonel kiralamada ötelenen talep geri geldi, ancak bu kez de bayide filoya katacak araç bulunamıyor. Stok sorununun martta aşılmasıyla, sektörde bu yıl yeniden büyüme bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 08:07
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