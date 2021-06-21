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Kiralamanın yükseliş dönemi başladı - Son Dakika

Kiralamanın yükseliş dönemi başladı

21.06.2021 11:31
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Yüksek fiyatlı teknolojik ürünler başta olmak üzere farklı kategorilerde dönemsel ve aylık olarak düşük rakamlara kiralama imkanı sunan kiralabunu.com, 'satın alma-kirala modeliyle' aylık değeri 100 milyon TL 'ye ulaşan ürünlerin dolapta değil, sıcak ekonomide değerlendirilmesini hedefliyor.

Yüksek fiyatlı teknolojik ürünler başta olmak üzere farklı kategorilerde dönemsel ve aylık olarak düşük rakamlara kiralama imkanı sunan kiralabunu.com, 'satın alma-kirala modeliyle' aylık değeri 100 milyon TL 'ye ulaşan ürünlerin dolapta değil, sıcak ekonomide değerlendirilmesini hedefliyor.

Kiralama sektörü pandemiye rağmen büyümeye devam ediyor. Gayrimenkul, otomobil gibi kiralamaların dışında özellikle 'paylaşım ekonomisinin' artması ve çeşitlenmesiyle elektronik ürünlerden, kişisel teknolojik ürünlere, bebek bakım ürünlerinden spor aletlerine kadar pek çok cihaz artık kiralanabiliyor. Bu sektörün Türkiye'deki temsilcisi kiralabunu.com'un CEO'su Simon Sinan Ventura, "Kiralama sektörü Türkiye'de de özellikle pandemi döneminde hızlı yükselişe geçti. Özellikle elektronik ve teknolojik ürünlerde talep patlaması yaşıyoruz. Her ay ortalama 2 milyon TL'nin üzerinde envanter talebi alıyoruz. Yaz tatili insanların satın alma yerine kiralamayı daha yoğun düşündüğü bir dönem. Önümüzdeki ay envanter talebimizin 5 milyon TL'yi bulacağını öngörüyoruz. Bu yılın başından beri her ay yüzde 100'ün üstünde büyüme gösteriyoruz" dedi.

"Milli serveti dolapta değil cepte tutmak önemli"

Bir 'fintech' yatırımı olduklarını ifade eden Ventura, şunları söyledi: "Satın alma yerine dış finansman açısından daha verimli olanı 'kiralamayı' öneriyoruz. Türkiye'de yılda 1 milyar TL'lik elektronik ürün kiralanabilir; büyük bir ekonomiyiz senelik 21 milyon cihaz yeni satın almamız var. Özellikle yüksek fiyatlı ve ithalata bağımlı olduğumuz ürünlerde bu potansiyeli kullanmamız gerekiyor. Ülkelerin dış finansman açığını iyileştirmek için kiralama modeli öneriliyor. 80 milyon nüfusa sahip Almanya'da kiralama sektörü yüzde 3-4 arasında değişen bir büyüklüğe sahip. Milli serveti dolapta değil cepte tutmak gerekiyor.

Kobiler kiralamayı tercih ediyor

Bireysel kiralanabilir ürün taleplerinin oldukça yoğun olduğunu belirten Ventura, özellikle orta-küçük ölçekli işletmelerden de taleplerin arttığına dikkat çekti. Ventura, "100'ü aşkın ürünü tüketicilerimize kiralabunu.com'da sunuyoruz. Türkiye 'de henüz elektronik kiralaması şahıs bazında veya küçük işletmelerde yok, bu alışkanlığı elde etmemiz ve sermayemizi işimiz için hazırda tutmamız gerekiyor. Son dönemlerde bireysel taleplerin yanı sıra işlerini son teknolojiyle yürütmek isteyen kobiler de ürünleri yüzde 30 daha ucuza mal ettikleri için kiralamayı tercih ediyorlar. Akıllı teknolojiye sürekli yatırım yapmak yerine finansal durum kriterlerine göre akıllı yatırım yaparak kiralıyorlar. Talepler karşısında finansal teknoloji şirketi olarak ürün envanterimizi büyütmeyi planlıyoruz. 2021 yıl sonunda 50 milyon TL değerinde envanter talebi oluşturmayı hedefliyoruz. Bu talepte önceliği cep telefonları, giyilebilir teknolojiler başı çekecek" dedi. - İSTANBUL

Kiralamanın yükseliş dönemi başladı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kiralamanın yükseliş dönemi başladı - Son Dakika


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