Kiralanan Tarama Gemisi, 28 Yaşındaki Futbolcuyu Su Altında Arayacak

Premier Ligi'nde küme düşmeme mücadelesi veren Galler temsilcisi Cardiff City'nin, Nantes'tan 17 milyon euro (103 milyon TL) vererek kulüp tarihinin en pahalı transferini yaptığı Emiliano Sala'dan gelen haber, tüm futbolseverleri şoke etmişti.

Premier Ligi'nde küme düşmeme mücadelesi veren Galler temsilcisi Cardiff City'nin, Nantes'tan 17 milyon euro (103 milyon TL) vererek kulüp tarihinin en pahalı transferini yaptığı Emiliano Sala'dan gelen haber, tüm futbolseverleri şoke etmişti.



ARAMALAR DURDURULMUŞTU



Cardiff'le 2022'ye kadar sözleşme imzalayan Sala, eski takım arkadaşlarına vedalaştıktan sonra Nantes Havalimanın'ndan Piper Malibu marka tek motorlu bir uçakla İngiltere'ye geri dönmek için yola çıkmıştı. Ancak Manş Denizi'nin üzerinden geçerken bir anda radardan kaybolan uçağı bulmak için yapılan arama çalışmalarından sonuç alınamamıştı.



Bunun üzerine Fransız polisi, aramaları durdurulmuştu. Ancak Arjantinli futbolcunun ailesi, aramaların devam etmesini istedi ve birçok futbolcunun da katıldığı yardımların ardından gerekli olan 300 bin euro (1.8 milyon TL) toplandı.



SU ALTINDA ARANACAK



Aile de özel bir arama kurtarma ekibiyle anlaştı ve aramaların 8 gün sonra yani dün itibariyle yeniden başladığı ifade edildi.



Özel arama botlarının uçağın radardan kaybolduğu yerde yeniden bir inceleme yaptığı bildirildi. Tarama gemisi Sala'yı su altında arayacak.



Şimdi herkes bir umut, 28 yaşındaki forvet ve pilotla ilgili bir ize rastlanmasını diliyor.

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