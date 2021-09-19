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Kiralardaki fahiş artışlar mal sahiplerinin ahlakını bozdu! Vatandaşlardan komisyon almak içim emlakçı numarası yapıyorlar - Son Dakika

Kiralardaki fahiş artışlar mal sahiplerinin ahlakını bozdu! Vatandaşlardan komisyon almak içim emlakçı numarası yapıyorlar

19.09.2021 09:47

Son dönemde fırlayan kiralar bazı mal sahiplerinin de ahlakını kötü anlamda etkiledi. Emlakçıymış gibi kendi evini kiraya vermeye ve buradan da en az bir kira tutarında komisyon talep etmeye başlayan mal sahiplerinin kiracılardan mümkün olduğunca para koparmaya çalıştıkları öğrenilirken, bu durum ev arayan çok sayıda vatandaşın da büyük tepkisini topluyor.

Emlak piyasasında yaşanan fahiş artışlar, ahlak erozyonunu da beraberinde getirdi. Kimi ev sahipleri ve emlakçılar acımasız, kuralsız davranırken; kiralık ev arayan vatandaş âdeta mağduriyet yaşıyor.

"YETKİ BELGESİ OLMAYAN KİŞİ EMLAKÇI DEĞİLDİR"

Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası (ATEM) Başkanı Ahmet Rıfat Yetkin, yaptığı açıklamada vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Çok sayıda sahte emlak danışmanı olduğunu belirten Yetkin "Mal sahiplerinin bile emlakçıymış gibi kendi evini kiraya verdiğini ve buradan komisyon istediğini duyduk. Alıcı, satıcı, kiraya veren, kiracı tüm vatandaşlarımız mutlak suretle Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi almış emlak danışmalarımızla alışveriş yapmalı. Vatandaşlarımız, yetki belgesini sormalı. Yetki belgesi olmayan kişi emlakçı değildir" dedi.

KİRACILARDAN PARA KOPARMAYA ÇALIŞIYORLAR

Edinilen bilgilere göre emlak ofisleri, kiraya verdikleri her daire üzerinden en az 1 kira tutarında komisyon talep ediyor. Kiralar çok yükselince, mülk sahipleri de bu komisyonu kendileri almak istiyor. Bu sebeple emlakçı gibi davranıp, kiracılardan mümkün olduğunca para koparmaya çalışıyor.

"OKUL VE TAYİN DÖNEMİ OLDUĞU İÇİN 1+1 EVLERE YOĞUN TALEP VAR"

Kira tutarlarıyla ilgili de bilgi veren Yetkin "Kiralar Ankara'da da 1.500-4 bin lira arasında değişiyor. Rakamlar, semte göre farklılık gösteriyor. Bilhassa öğrencilerin bulunduğu semtlerdeki kiralarda geçen seneye göre yüzde 100'e varan artışlar oldu. En çok artış Emek, Beşevler, Cebeci gibi ulaşım imkânlarının kolay olduğu semtlerde görüldü. Şu anda okul ve tayin dönemi olduğu için en çok 1+1 evlere talep var. Kiralık ev talebi karşılanamıyor. Emlakçıların elinde portföy 'yok' denecek kadar az. Yurtlar dolu, öğrenciler yurtlarda da yer bulamıyor. Geçen sene pandemiden dolayı piyasayı canlandırmak için kredi faiz oranları düşürülünce gayrimenkul fiyatları yüzde 50'ye varan oranda arttı. Vatandaş da amortisman süresini düşürmek için kiraları artırdı. Ayrıca geçen yıl evler boş kaldı, ev sahipleri de o zararı karşılamak amacıyla kiraları artırdı. Bazı ev sahipleri de hâlihazırda kiracı olan vatandaşlardan yüzde 50 zam istiyor. Öyle bir hakları yok. Kira zammı, TÜİK'in açıkladığı 12 aylık TÜFE ortalamasını geçemez. Kiracılar asla tedirgin olmasın. Ayrıca ev sahibi yeni kiracıdan, önceki kiracının ödediği fiyatın TÜFE ortalamasından fazla kira istiyorsa, yeni kiracının buna da itiraz hakkı var" ifadesini kullandı.

VATANDAŞLAR TEPKİLİ

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre bu arada ev arayan vatandaşlar da tepkili. Ne satılık ne de kiralık daire fiyatlarını karşılayacak bir gelir seviyelerinin olmadığını vurgulayan vatandaşlar; bu enflasyonu körükleyen faiz indirimi gibi hamlelerin dikkatli yapılması gerektiğini, kendileri gibi toplumun büyük kesimini oluşturan vatandaşların mağdur edildiğini savundu.

Kiralardaki fahiş artışlar mal sahiplerinin ahlakını bozdu! Vatandaşlardan komisyon almak içim emlakçı numarası yapıyorlar

Tüketici fiyat endeksi, Ahmet Rıfat, Ankara, Emlak, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kiralardaki fahiş artışlar mal sahiplerinin ahlakını bozdu! Vatandaşlardan komisyon almak içim emlakçı numarası yapıyorlar - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (3)
  • Yaşar Torun: Ben Beylikdüzü'nde Gürpınar da 3 1 bodurum kat Dairede 7.yıl dır oturmaktayım Malsahibim 35 yıldır Arkadaşım bir anda düşman olduk Niçin derseniz Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
  • Tuğrul Coşar: Başka konuya lafa söze gelincee yüzde 99 Müslüman ülkeyiz batılı değiliz bilmem ne de neeeee ulann varyaaaaa söylenecek o kadar şey var kiii ıste burada yayimlanmaz anlayan anladı amaa . Cevap Yaz 20 4 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Kiralardaki fahiş artışlar mal sahiplerinin ahlakını bozdu! Vatandaşlardan komisyon almak içim emlakçı numarası yapıyorlar - Son Dakika
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