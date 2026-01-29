Kiralardaki sert yükseliş yeni piyasa yarattı! Artık ev değil adres tutuluyor - Son Dakika
Kiralardaki sert yükseliş yeni piyasa yarattı! Artık ev değil adres tutuluyor

Kiralardaki sert yükseliş yeni piyasa yarattı! Artık ev değil adres tutuluyor
29.01.2026 10:11
Konut kiralarındaki sert yükseliş yeni bir piyasa oluşturdu. Ankara'da fiziksel olarak oturulmayan bazı konutların ikametgah adresi, okul kaydı veya iş başvuruları için aylık 2 bin 500 TL'den kiralanmaya başlandı.

Giderek artan kira fiyatları barınma ihtiyacının ötesinde yeni bir piyasayı ortaya çıkardı. Kentte fiilen oturulmayan bazı konutların yalnızca ikametgah adresi, okul kaydı ve iş başvurularında kullanılmak üzere aylık ücret karşılığında kiraya verildiği görülüyor. Bu uygulamada evler yaşam alanı olarak kullanılmazken, adres bilgisi üzerinden resmi işlemler yürütülüyor.

AYLIK 2500 TL'YE İKAMETGAH KİRALIYORLAR

Edinilen bilgilere göre, ikametgah kiralama bedeli aylık yaklaşık 2 bin 500 liraya kadar çıkıyor. Bu rakam, birkaç yıl önce Ankara'daki ortalama bir konutun kira bedeline denk gelirken, bugün gelinen noktada sembolik bir adres kullanımına karşılık geliyor. Kent genelinde ortalama kiraların 25 bin liraya yaklaşması, özellikle dar gelirli kesimleri bu tür çözümlere yöneltiyor.

EN ÇOK OKUL YA DA İŞ İÇİN İSTENİYOR

Nefes Gazetesi'nden İlke Çıtır'ın haberine göre; uygulamanın en yaygın kullanım alanları arasında okul kayıtları ve belirli il ya da ilçe şartı aranan iş başvuruları yer alıyor. Bazı vatandaşlar, çocuklarını kendi adres bölgeleri dışında kalan okullara kaydettirebilmek için bu yöntemi tercih ederken, geçici kamu görevleri, taşeron işler ve belediyelerle bağlantılı istihdam alanlarında da adres bilgisinin belirleyici olduğu ifade ediliyor. Öte yandan, resmi bir adres göstermek zorunda olan ancak fiilen konut bulamayan bazı göçmenlerin de ikametgah kiralama yoluna gittiği belirtiliyor.

Emlak

Son Dakika Emlak Kiralardaki sert yükseliş yeni piyasa yarattı! Artık ev değil adres tutuluyor - Son Dakika

