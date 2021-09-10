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"Kiraların düşmesi için yeni inşaat arzına ihtiyaç var" - Son Dakika

"Kiraların düşmesi için yeni inşaat arzına ihtiyaç var"

10.09.2021 10:47

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, bu yılın ikinci çeyreğinden itibaren kiralık dairelere hızlı bir talep artışı olduğu belirterek, "Kiraların düşmesi için yeni inşaat arzına ihtiyaç var. Ayrıca şehir merkezi dışındaki bölgelere yerleşim de buna katkı sağlayacaktır.

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, bu yılın ikinci çeyreğinden itibaren kiralık dairelere hızlı bir talep artışı olduğu belirterek, "Kiraların düşmesi için yeni inşaat arzına ihtiyaç var. Ayrıca şehir merkezi dışındaki bölgelere yerleşim de buna katkı sağlayacaktır. Yurtların da özellikle öğrencilerin yoğun olduğu illerde bazı ticari binaları hızlıca kiralayarak yurt kapasitesini artırması önemli bir fayda sağlayacaktır" dedi.

İnşaat sektörünün pandemi dönemindeki yavaşlamasının, artan finansman ve maliyetler yeni inşaat üretimini azalttığını belirten Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Taleplerin artması sonrasında fiyatlar yukarı yönlü artmaya devam ediyor" dedi. Özelmacıklı, konut kiralarındaki bu artışların birden çok nedene bağlı olduğunu belirterek, "Geçen yıl yapılan konut kredi kampanyaları ile stokları hızla tüketen inşaat sektörü artan maliyetler nedeniyle uzun bir dönem beklemede kaldı. Bu yılın ikinci çeyreğinden itibaren evlenme, normalleşme, kentsel dönüşüm, üniversite yerleştirmeleri, tayin ve atamalar ile çok hızlı bir talep artışı oldu. Eski evlerden ziyade güvenilir ve tadilatlı konutlara daha da yoğun talep yaşandı" dedi.

"KİRA FİYATLARI NASIL DÜŞER"

Kira fiyatlarının düşmesinin ancak orta vadede mümkün olabileceğini belirten Özelmacıklı, "Öncelikle yeni inşaat arzına ihtiyaç var. Son TÜİK verilerine göre yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü yüzde 45,3 artmasına rağmen yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü sadece yüzde 3,3 arttı. Hatta yeni başlamış olanların da ivedi olarak tamamlanması, hatta ruhsat alıp başlamamışlar için de ek bazı teşviklerin uygulanması faydalı olabilir. Ayrıca özellikle Fikirtepe gibi bazı kentsel dönüşüm projelerine hız vermek ve teslim sürelerini geriye çekmek gerekiyor. Kredi yurtlar kurumlarının da özellikle öğrencilerin yoğun olduğu illerde bazı ticari binaları hızlıca kiralayarak yurt kapasitesini arttırması hızlı bir fayda sağlayacaktır. Arz fazlası olan bazı ticari mülkler de ayrıca özel yurtlara çevrilebilir. Bu konuda yönetmelik düzenlemeleri ile sürece destek sağlanabilir" dedi.

"MERKEZİN DIŞINDA GELİŞME OLMALI"

Şehir merkezi dışında yeni gelişme alanlara ihtiyaç duyulduğunu belirten Özelmacıklı, "Özellikle şehir merkezi dışında yeni çekim merkezlerine ihtiyaç var. Bu merkezlerinde özellikle hızlı ulaşım alternatifleri ile diğer merkezlere bağlanması gerekiyor. Bu nedenle özellikle metro projelerinin de hızlandırılması şart. Ayrıca TOKİ, Emlak Konut ve belediyelerin toplu konut şirketlerinin de dar gelirlilere yönelik ek projeleri hızlıca yerine getirmesi fayda sağlayacak. Kentsel dönüşüm talepleri için de rezerv alanlarda yıkım sürecine katkı sağlayacak alanlarda konut üretimleri sağlanmalı" dedi.

(İHA)

Kiraların düşmesi için yeni inşaat arzına ihtiyaç var

İnşaat, Kredi, konut, Emlak, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Kiraların düşmesi için yeni inşaat arzına ihtiyaç var' - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Kiraların düşmesi için yeni inşaat arzına ihtiyaç var" - Son Dakika
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