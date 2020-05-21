Kiralayan kişiden otomobilini geri alamıyor - Son Dakika

Kiralayan kişiden otomobilini geri alamıyor

Kiralayan kişiden otomobilini geri alamıyor Adana'da bir araç kiralama firması sahibi 6 ay önce kiraya verdiği otomobilini geri alamadı Volkan Karlıdağ: "Biz maddi sıkıntısı olan bir şirket değiliz ama bu araçla farklı bir eylem yapabilirler ne tip insan olduklarını bilemiyoruz" Adana'da...

Kiralayan kişiden otomobilini geri alamıyor

Adana'da bir araç kiralama firması sahibi 6 ay önce kiraya verdiği otomobilini geri alamadı

Volkan Karlıdağ: "Biz maddi sıkıntısı olan bir şirket değiliz ama bu araçla farklı bir eylem yapabilirler ne tip insan olduklarını bilemiyoruz"

ADANA - Adana'da oto kiralama işi yapan Volkan Karlıdağ, 6 ay önce otomobil kiralayan kişiden aracını bir türlü geri alamıyor. Otomobilin takip cihazının da söküldüğünü söyleyen Karlıdağ, "Biz maddi sıkıntısı olan bir şirket değiliz ama bu araçla farklı bir eylem yapabilirler ne tip insan olduklarını bilemiyoruz. Bulunmasını talep ediyoruz" dedi.

Kentte 10 yıldır oto kiralama işi yapan Volkan Karlıdağ (29), iddiaya göre, 6 ay önce V.U. isimli kişiye 34 UK 7129 plakalı beyaz bir otomobil kiraladı. V.U. ile ilk başta 1 aylık kiralama anlaşması yapan Karlıdağ, süre dolduktan sonra otomobilini geri istedi. V.U. ise bunun üzerine, "Aracını bir hafta, 10 gün içerisinde getireceğim" dedi. V.U.'nun dediği süre dolduğu halde aracı getirmemesi ve takip cihazının sökülmesi üzerine Karlıdağ, polise giderek dolandırıldığını bildirip şikayetçi oldu.

V.U. ise bu sürede yine Karlıdağ'ı sürekli oyaladı. Aracının şu anda Kahramanmaraş'ta olduğunu öğrenen Volkan Karlıdağ, bir an önce otomobiline yasa dışı bir iş yapılmadan geri kavuşmayı istiyor.

"Her yerde arıyoruz ama bulamıyoruz"

İHA muhabirine başından geçen olayı anlatan Karlıdağ, "Aracımızı kiraya verdik. Kiraladığımız şahıs, yaklaşık 1 aydır aracımızı ne geri getiriyor ne de bir kira ödemesi yapıyor. Arkadaş dolandırıcı herhalde. Bizim gibi 3-4 mağdur daha varmış öyle öğrendik. Bu şahsın bulunması için emniyetten yardım bekliyoruz. Her yerde arıyoruz soruyoruz ama bulamıyoruz. Telefon ile aradığımızda kendisi cevap veriyor ama aracımızı getirmiyor" diye konuştu.

" 1 Mayıs'tan bu yana haber alamıyoruz"

Otomobil ile yasa dışı işler yapılacağından korktuğunu kaydeden Volkan Karlıdağ, "1 ay ödeme yaptılar sonra ödeme yapmadılar. Kendisi de karşımıza çıkmıyor. Biz maddi sıkıntısı olan bir şirket değiliz ama bu araçla farklı bir eylem yapabilirler ne tip insan olduklarını bilemiyoruz. Bulunmasını talep ediyoruz. Aradığımızda aracınızı 1 hafta, 10 gün içerisinde getireceğim diyor. 1 aydır ama böyle arabayı getirmiyorlar. Aracımızdan 1 Mayıs tarihinden bu yana haber alamıyoruz. Takip cihazını da söktüler. Bize araç şu an Kahramanmaraş'ta diyorlar. Kiraya verdiğimiz kişiden birisinin alacağı mı ne varmış o da onlardan aracı almış herhalde. Bayağı karışık bir durumda. Dolandırıldık, destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kiralayan kişiden otomobilini geri alamıyor

Kahramanmaraş, 1 Mayıs, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.05.2020 10:03 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kiralayan kişiden otomobilini geri alamıyor - Son Dakika
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