Kiralayıp sahte evrakla sattıkları otomobili yedek anahtarla çalan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Antalya'da kiraladıkları otomobili sahte evraklarla satıp yedek anahtarla çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, E.A'nın 140 bin liraya satın aldığı otomobil, park halindeyken çalındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, E.A'nın ihbarının ardından çalınan otomobilin bulunması için çalışma başlattı.

Konuyu araştıran polis, otomobilin bir kiralama firmasından kiralandıktan sonra, sahte plaka ve vekalet ile E.A'ya satıldığını ortaya çıkardı. Otomobili sattıktan sonra park edilen yerden yedek anahtarı kullanarak çaldığı tespit edilen Ç.Ö, S.P. ve B.H, Serik ilçesinde gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.