Kiralık araç dönemini bitirdi, aylık 400 bin lira kar edecek - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kiralık araç dönemini bitirdi, aylık 400 bin lira kar edecek - Son Dakika Ekonomi

Kiralık araç dönemini bitirdi, aylık 400 bin lira kar edecek

6 saat önce

Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, kiralık araç dönemini bitirerek aylık 400 bin lira tasarruf sağlayacaklarını söyledi.

Kiralık araç dönemini bitirdi, aylık 400 bin lira kar edecek, System.String[]

Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, kiralık araç dönemini bitirerek aylık 400 bin lira tasarruf sağlayacaklarını söyledi.


Tokat'ın Turhal ilçesinde başta çevre ve temizlik olmak üzere diğer belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere kiralanan araçlarda yeni bir dönem başlatıldı. Turhal Belediyesinde son olarak kiralık olarak bulunan çöp kamyonları yerine yeni araçlar alınarak belediye bünyesine kazandırıldı. 3 adet çöp kamyonu, 2 adet kamyonet ile bir adet tır belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere hizmete sunuldu. Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, kiralık araç yerine kendi araçlarını satın alarak halkın hizmetine sunduklarını belirterek, "Belediye bütçesinin en büyük gider kalemlerinden olan araç kiralama giderleri artık Turhal Belediyesi'nin bütçesinde kalacak. Hizmet araçlarını satın alarak aylık 400 bin TL tutarında tasarruf sağlamış olacağız. Turhal'ımıza hayırlı olsun" dedi - TOKAT

İlker Bekler, Turhal, Tokat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 03:17 Kaynak: İHA
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