Üye Girişi
Kiralık aracı çaldılar, yakalanacaklarını anlayınca da terk edip kaçtılar: O anlar kamerada - Son Dakika

Kiralık aracı çaldılar, yakalanacaklarını anlayınca da terk edip kaçtılar: O anlar kamerada

10.09.2021 00:26

Kiralık aracı çaldılar, yakalanacaklarını anlayınca da terk edip kaçtılar: O anlar kamerada -Bahçelievler'de bir sitedeki daireye açık pencereden giren hırsız, telefon, tablet ve kiralık aracın anahtarını çaldı Bahçelievler'deki bir sitenin dairesine açık camdan giren hırsız, evden telefon,...

Kiralık aracı çaldılar, yakalanacaklarını anlayınca da terk edip kaçtılar: O anlar kamerada

- Bahçelievler'de bir sitedeki daireye açık pencereden giren hırsız, telefon, tablet ve kiralık aracın anahtarını çaldı

İSTANBUL - Bahçelievler'deki bir sitenin dairesine açık camdan giren hırsız, evden telefon, tablet ve kiralık aracın anahtarını çaldı. Hırsızlar içini karıştırdıkları aracın kiralık olduğunu anlayınca, aracı park edip kayıplara karıştı. Hırsızların aracı çaldığı anlar ise güvenli kamerasına yansıdı.

Olay, geçen hafta saat 05.00 sıralarında Bahçelievler Kocasinan Mahallesi'nde bulunan bir sitede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde sokağa gelen hırsızlar, penceresini açık gördükleri D blok giriş kattaki daireyi gözüne kestirdi. Bir süre bekleyen hırsızlardan biri camdan içeri girerken, diğer iki kişi ise aşağıda gözcülük yaptı. Daireye giren hırsız içeriden tablet, telefon ve kiralık olduğu öğrenilen arabanın anahtarını çalarak, girdiği camdan geri dışarıya çıkıp arkadaşlarının yanına gitti.

Çaldıkları aracın kiralık olduğunu anlayınca bırakıp kaçtılar

Hırsızlar daha sonra anahtarın kumandasına basarak, aracı tespit etti. Araca binen hırsızlar hızlı bir şekilde olay yerinden uzaklaşarak kaçmaya başladı. Bu sırada arabanın içini karıştıran hırsızlar, aracın kiralık olduğunu anlayınca, yakalanma korkusuyla aracı Bağcılar'da park edip kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelerek inceleme yapan polis ekipleri, kiralama şirketini arayarak aracın konumunu öğrendi. Aracın bulunduğu bölgeye giden polisler aracı terk edilmiş halde buldu. Polis ekipleri kaçan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

"Aracı terk edip kaçmışlar"

Sitenin güvenlik görevlisi Ali Can Günay, "3 kişiler ikisi karşıda nöbet tutuyor sağı solu kesiyorlar biri de bahçenin içine girdikten sonra eldivenini takıyor. Direkt camdan içeri dalıyor. Oradan telefon tablet ve çekmecenin üstünde araba anahtarı varmış. Araba anahtarını aldıktan sonra tekrar sokağın başına geliyorlar. 3 kişiler arabayı alıp kaçıyorlar. Bu olay sonradan fark ediliyor. Zaten kiralık araç olduğu için şirketi aradık polislerle iletişime geçildi. Araba yarım saat bir saat içinde Bağcılar'da terk edilmiş şekilde bulundu. Geçen de buradan geçmişler aynı hırsızlar bizim gececi güvenlik arkadaş çıkmış onlara bir bakayım ne yapıyorlar derken tedirgin olup zaten kaçıyorlar" dedi.

"Beni görüp tedirgin oldular, daha sonra kaçıp gittiler"

Olayı gören site sakinlerinden Süleyman Özgül, "Balkona çıktığımda aşağı yukarı bir genç geziyordu. Ben de şüphelendim onu seyretmeye başladım. O esnada karşı kaldırımda kamyon park etmiş onun arkasından bir fark ettim biri daha var. Dedim bunlar bir şey arıyorlar. Tedirgin oldular tedirgin olunca ıslık öttürdü oradaki. Islık öttürünce bahçedeki bir baktım küt öbür tarafa atladı. Oradan yukarı doğru koşarak gittiler. Bir dakika sonra biri döndü geldi şu köşedeki arabayı sanki kendi arabasıymış gibi geldi adam hiç zorlanmadan açtı vın diye yukarı gittiler" diye konuştu.

Hırsızların aracı çaldıkları anlar kameraya yansıdı

Bahçelievler'de hırsızların aracı çaldıkları anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hırsızların sokakta gezdiği ve sonra aracı alarak kaçtıkları, sonrasında ise bıraktıktan sonra koşarak kayıplara karıştıkları görülüyor.

Kiralık aracı çaldılar, yakalanacaklarını anlayınca da terk edip kaçtılar: O anlar kamerada
Kiralık aracı çaldılar, yakalanacaklarını anlayınca da terk edip kaçtılar: O anlar kamerada
Kiralık aracı çaldılar, yakalanacaklarını anlayınca da terk edip kaçtılar: O anlar kamerada
Kiralık aracı çaldılar, yakalanacaklarını anlayınca da terk edip kaçtılar: O anlar kamerada

Bahçelievler, Kocasinan, Otomobil, Tablet, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kiralık aracı çaldılar, yakalanacaklarını anlayınca da terk edip kaçtılar: O anlar kamerada - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fenerbahçe Beko'nun eski yıldızı Bogdanovic, Melih'in düğününde coştu! 00:16 Fenerbahçe Beko'nun eski yıldızı Bogdanovic, Melih'in düğününde coştu! "Hayatı tespih yapmışım" çalınca dans pistine atladı Kazanın ardından bacağını kaybeden genç kız, eleştirilere iç çamaşırlı pozuyla meydan okudu 00:10 Kazanın ardından bacağını kaybeden genç kız, eleştirilere iç çamaşırlı pozuyla meydan okudu Vildan Atasever ile Mehmet Erdem hayatlarını birleştirdi! İşte düğünden ilk fotoğraflar 23:30 Vildan Atasever ile Mehmet Erdem hayatlarını birleştirdi! İşte düğünden ilk fotoğraflar
Tarihi hezimet sonrası Şenol Güneş'ten futbolculara: Gidin kulüplerinizde daha iyi oynayın 22:19 Tarihi hezimet sonrası Şenol Güneş'ten futbolculara: Gidin kulüplerinizde daha iyi oynayın Alevler içinde kaldılar! Kablo çalmak için trafoya giren hırsızlara 34 bin voltluk elektrik çarptı 21:36 Alevler içinde kaldılar! Kablo çalmak için trafoya giren hırsızlara 34 bin voltluk elektrik çarptı Bakan Karaismailoğlu'nun 21:31 Bakan Karaismailoğlu'nun "Metroları Bakanlık yapıyor" sözlerine İmamoğlu'ndan videolu yanıt
18 yaşından küçük olan eski sevgilisine müstehcen görüntüleriyle şantaj yapan sanığın cezası belli oldu 19:55 18 yaşından küçük olan eski sevgilisine müstehcen görüntüleriyle şantaj yapan sanığın cezası belli oldu Yürek yakan detay! Yeni evli çift, nikahtan sadece 3 saat sonra kazada öldü 19:34 Yürek yakan detay! Yeni evli çift, nikahtan sadece 3 saat sonra kazada öldü

Son Dakika Haberleri
18:44 Messi, Venezuela maçında maruz kaldığı insanlık dışı faul anını anlattı: Çok korktum
18:39 Son Dakika! Bakan Koca: Mu varyantı vakalarının ikisi de İstanbul'da
18:23 Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Yerli aşı TURKOVAC acil kullanım aşamasına geldi
18:15 Asılı duran çamaşırlar arasında gördüğü montu önce üzerinde denedi, sonra çalıp kaçtı
18:10 Transfer dönemi kapandı! Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusu
18:07 Manisa'yı yasa boğan ölüm! 24 yaşındaki yüzme antrenörü trafik kazasında hayatını kaybetti
17:33 Hırsızlık şüphelisi, adliyeden kaçmaya çalışırken küçük bir engelle karşılaştı! Vatandaşın attığı çelme kıskıvrak yakalattı
17:18 Dubai merkezli kargo şirketi Aramex'in MNG Kargo'yu satın almak için görüşmeler yaptığı öne sürüldü
17:17 Sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Gustavo Assunçao, Trabzonspor maçında sahaya çıkamayacak
17:16 Gözler bu görüşmedeydi! Nihat Özdemir-Şenol Güneş toplantısından sonuç çıkmadı
Teknoloji devlerinin hatalarını ortaya çıkarmakla ünlenen genç, Apple'da da ekranı yakan açık buldu Teknoloji devlerinin hatalarını ortaya çıkarmakla ünlenen genç, Apple'da da ekranı yakan açık buldu         
00:18
Memleket Partisi kurucularından Laik, Muharrem İnce'yi zehir zemberek sözlerle eleştirip istifasını verdi Memleket Partisi kurucularından Laik, Muharrem İnce'yi zehir zemberek sözlerle eleştirip istifasını verdi         
00:11
İttifak tartışmaları gündemdeyken son anket yayınlandı! AK Parti yüzde 32.1, CHP yüzde 25.3 aldı İttifak tartışmaları gündemdeyken son anket yayınlandı! AK Parti yüzde 32.1, CHP yüzde 25.3 aldı         
23:41
Okul inşaatını kontrole giden Rus valiyi şarhoş bekçi karşıladı Okul inşaatını kontrole giden Rus valiyi şarhoş bekçi karşıladı         
22:51
Köpeğe çarpmamak için manevra yapan araç köprüden dereye uçtu: 2 ölü, 1 yaralı Köpeğe çarpmamak için manevra yapan araç köprüden dereye uçtu: 2 ölü, 1 yaralı         
21:57
Apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı! Takip ettiği kadına merdivenlerde tecavüz etmiş Apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı! Takip ettiği kadına merdivenlerde tecavüz etmiş         
21:36
Son Dakika: Türkiye'de 9 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 257 kişi vefat etti, 23 bin 846 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 9 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 257 kişi vefat etti, 23 bin 846 yeni vaka tespit edildi         
20:49
Birbiriyle çarpışan iki araç savrularak taklalar attı: 6 ölü Birbiriyle çarpışan iki araç savrularak taklalar attı: 6 ölü         
19:48
MasterChef'i ele veren baklava detayı! Reyting rekortmeni yapım hakkında bomba kurgu iddiası MasterChef'i ele veren baklava detayı! Reyting rekortmeni yapım hakkında bomba kurgu iddiası         
18:49
Son Dakika! Bakan Koca: Mu varyantı vakalarının ikisi de İstanbul'da Son Dakika! Bakan Koca: Mu varyantı vakalarının ikisi de İstanbul'da         
18:39
"İlişki sırası bendeydi" tartışması kanlı bitti! Sevgilisi ve karısıyla aynı evde yaşayan adam cinayete kurban gitti         
18:22
Dubai merkezli kargo şirketi Aramex'in MNG Kargo'yu satın almak için görüşmeler yaptığı öne sürüldü Dubai merkezli kargo şirketi Aramex'in MNG Kargo'yu satın almak için görüşmeler yaptığı öne sürüldü         
17:19
Sevgilisinden ayrılan genç kız intihar girişiminde bulundu! Vatandaşlar görüntü almak için birbirleriyle yarıştı Sevgilisinden ayrılan genç kız intihar girişiminde bulundu! Vatandaşlar görüntü almak için birbirleriyle yarıştı         
16:01
Taliban'ın yeni açıklanan Başbakanı Ahund ilk kez konuştu: Dünyayla iyi ilişkiler kurmak istiyoruz Taliban'ın yeni açıklanan Başbakanı Ahund ilk kez konuştu: Dünyayla iyi ilişkiler kurmak istiyoruz         
15:19
Kadınları falakaya yatıran kargo çalışanını şikayet eden kadın ilk kez konuştu: Çok büyük para kazanıyor, cezasını çekmeli Kadınları falakaya yatıran kargo çalışanını şikayet eden kadın ilk kez konuştu: Çok büyük para kazanıyor, cezasını çekmeli         
10:54
Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan film gişede takılı kaldı! Yönetmen, izlenme sayısının düşük kalmasına isyan etti Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan film gişede takılı kaldı! Yönetmen, izlenme sayısının düşük kalmasına isyan etti         
10:40
Eser Yenenler'in eşi Berfu'nun sözleri Miss Turkey 2021'e damga vurdu: Ne zaman kendimi sana bıraksam çocuğumuz oluyor Eser Yenenler'in eşi Berfu'nun sözleri Miss Turkey 2021'e damga vurdu: Ne zaman kendimi sana bıraksam çocuğumuz oluyor         
07:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2021 00:38:00. #1.12#
SON DAKİKA: Kiralık aracı çaldılar, yakalanacaklarını anlayınca da terk edip kaçtılar: O anlar kamerada - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement