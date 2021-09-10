Kiralık aracı çaldılar, yakalanacaklarını anlayınca da terk edip kaçtılar: O anlar kamerada - Son Dakika

Kiralık aracı çaldılar, yakalanacaklarını anlayınca da terk edip kaçtılar: O anlar kamerada

- Bahçelievler'de bir sitedeki daireye açık pencereden giren hırsız, telefon, tablet ve kiralık aracın anahtarını çaldı

İSTANBUL - Bahçelievler'deki bir sitenin dairesine açık camdan giren hırsız, evden telefon, tablet ve kiralık aracın anahtarını çaldı. Hırsızlar içini karıştırdıkları aracın kiralık olduğunu anlayınca, aracı park edip kayıplara karıştı. Hırsızların aracı çaldığı anlar ise güvenli kamerasına yansıdı.

Olay, geçen hafta saat 05.00 sıralarında Bahçelievler Kocasinan Mahallesi'nde bulunan bir sitede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde sokağa gelen hırsızlar, penceresini açık gördükleri D blok giriş kattaki daireyi gözüne kestirdi. Bir süre bekleyen hırsızlardan biri camdan içeri girerken, diğer iki kişi ise aşağıda gözcülük yaptı. Daireye giren hırsız içeriden tablet, telefon ve kiralık olduğu öğrenilen arabanın anahtarını çalarak, girdiği camdan geri dışarıya çıkıp arkadaşlarının yanına gitti.

Çaldıkları aracın kiralık olduğunu anlayınca bırakıp kaçtılar

Hırsızlar daha sonra anahtarın kumandasına basarak, aracı tespit etti. Araca binen hırsızlar hızlı bir şekilde olay yerinden uzaklaşarak kaçmaya başladı. Bu sırada arabanın içini karıştıran hırsızlar, aracın kiralık olduğunu anlayınca, yakalanma korkusuyla aracı Bağcılar'da park edip kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelerek inceleme yapan polis ekipleri, kiralama şirketini arayarak aracın konumunu öğrendi. Aracın bulunduğu bölgeye giden polisler aracı terk edilmiş halde buldu. Polis ekipleri kaçan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

"Aracı terk edip kaçmışlar"

Sitenin güvenlik görevlisi Ali Can Günay, "3 kişiler ikisi karşıda nöbet tutuyor sağı solu kesiyorlar biri de bahçenin içine girdikten sonra eldivenini takıyor. Direkt camdan içeri dalıyor. Oradan telefon tablet ve çekmecenin üstünde araba anahtarı varmış. Araba anahtarını aldıktan sonra tekrar sokağın başına geliyorlar. 3 kişiler arabayı alıp kaçıyorlar. Bu olay sonradan fark ediliyor. Zaten kiralık araç olduğu için şirketi aradık polislerle iletişime geçildi. Araba yarım saat bir saat içinde Bağcılar'da terk edilmiş şekilde bulundu. Geçen de buradan geçmişler aynı hırsızlar bizim gececi güvenlik arkadaş çıkmış onlara bir bakayım ne yapıyorlar derken tedirgin olup zaten kaçıyorlar" dedi.

"Beni görüp tedirgin oldular, daha sonra kaçıp gittiler"

Olayı gören site sakinlerinden Süleyman Özgül, "Balkona çıktığımda aşağı yukarı bir genç geziyordu. Ben de şüphelendim onu seyretmeye başladım. O esnada karşı kaldırımda kamyon park etmiş onun arkasından bir fark ettim biri daha var. Dedim bunlar bir şey arıyorlar. Tedirgin oldular tedirgin olunca ıslık öttürdü oradaki. Islık öttürünce bahçedeki bir baktım küt öbür tarafa atladı. Oradan yukarı doğru koşarak gittiler. Bir dakika sonra biri döndü geldi şu köşedeki arabayı sanki kendi arabasıymış gibi geldi adam hiç zorlanmadan açtı vın diye yukarı gittiler" diye konuştu.

Hırsızların aracı çaldıkları anlar kameraya yansıdı

Bahçelievler'de hırsızların aracı çaldıkları anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hırsızların sokakta gezdiği ve sonra aracı alarak kaçtıkları, sonrasında ise bıraktıktan sonra koşarak kayıplara karıştıkları görülüyor.