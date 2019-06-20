Kiralık araçla akü hırsızlığı yaptılar
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AYDIN (İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde, polisin şüphe üzerine durduğu araçla çalıntı 3 adet aküyle birlikte yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 08:01 Kaynak: İHA
AYDIN (İHA) – Aydın
'ın Didim
ilçesinde, polisin şüphe üzerine durduğu araçla çalıntı 3 adet aküyle birlikte yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, saat 05.30 sıralarında uygulama noktasında kiralık olduğu tespit edilen araç durduruldu. Araç
içerisinde K.I., O.A. ve S.T. isimli şahıslar gözaltına alındı. Aracın bagaj kısmında yapılan kontrolde 3 adet büyük akü bulunduğu anlaşıldı. Şüphelilerin beyanlarında Akyeniköy
civarlarından çaldıklarını söylemeleri üzerine yasal işlem başlatıldı. - AYDIN
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