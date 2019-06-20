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Kiralık araçla akü hırsızlığı yaptılar

56 dakika önce

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde, polisin şüphe üzerine durduğu araçla çalıntı 3 adet aküyle birlikte yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kiralık araçla akü hırsızlığı yaptılar, System.String[]
AYDIN (İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde, polisin şüphe üzerine durduğu araçla çalıntı 3 adet aküyle birlikte yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, saat 05.30 sıralarında uygulama noktasında kiralık olduğu tespit edilen araç durduruldu. Araç içerisinde K.I., O.A. ve S.T. isimli şahıslar gözaltına alındı. Aracın bagaj kısmında yapılan kontrolde 3 adet büyük akü bulunduğu anlaşıldı. Şüphelilerin beyanlarında Akyeniköy civarlarından çaldıklarını söylemeleri üzerine yasal işlem başlatıldı. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 08:01 Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü, Araç, Aydın, Didim, 3. Sayfa
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