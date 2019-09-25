Son Dakika Haberleri: Kiralık araçla cenazeden dönen aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kiralık araçla cenazeden dönen aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti

2 saat önce

Antalya'nın Akseki ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 4 kişinin isimleri belli oldu.

Kiralık araçla cenazeden dönen aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Antalya'nın Akseki ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 4 kişinin isimleri belli oldu. Ölenlerin akraba oldukları ve Mardin'deki bir cenaze töreninden dönerken kaza yaptıkları belirlendi.


Kaza sabah saatlerinde Akseki- Cevizli arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Volkan A. idaresindeki 07 LRS 60 plakalı otomobil ile Mahsun Tuncer idaresindeki 07 ABH 389 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada kiralık olduğu belirlenen 07 ABH 389 plakalı otomobilin sürücüsü Mahsun Tuncer ile kardeşleri Mecit Tuncer, Ali Tuncer ve yengesi Bişer Tuncer hayatını kaybetti. Araçta bulunanların Mardin'de bir cenazeden döndükleri ve aracın kiralık olduğu öğrenildi. Kazada yaralanan 2 kişinin ise tedavisinin devam ettiği bildirildi. - ANTALYA

Antalya, Mardin, Akseki, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 01:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Tarihi eser bulmak için evinin bahçesinde 33 metre tünel kazdı
Korkunç olay! Antalya'da belden yukarısı olmayan kadın cesedi bulundu Mardin'in Suriye sınırına tank sevkiyatı Öz kızını 14 yerinden bıçaklayıp sigara içen babanın akli dengesi incelenecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.9.2019 15:47:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kiralık araçla cenazeden dönen aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]