Son Dakika Haberleri: Kiralık Araçla Hırsızlık Yapan Şüpheliler Yakalandı

Kiralık Araçla Hırsızlık Yapan Şüpheliler Yakalandı

1 saat önce

Malatya'da kiralık araçla çok sayıda evden hırsızlık yapan ve kaçtıkları Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

Kiralık Araçla Hırsızlık Yapan Şüpheliler Yakalandı, System.String[]
Malatya'da kiralık araçla çok sayıda evden hırsızlık yapan ve kaçtıkları Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte farklı mahallelerde çok sayıda evde meydana gelen hırsızlık olayının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı.

Çok sayıda MOBESE ve güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kullandığı aracı tespit etti.

Kiralık olduğu belirlenen araçla Diyarbakır'a kaçtıkları tespit edilen 3 şüpheli, polis ekiplerince Ergani ilçesinde yakalandı.

Malatya'ya getirilen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerin çaldığı altın ve paralar ise sahiplerine teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 12:39 Kaynak: AA

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