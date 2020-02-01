Kiralık araçla kablo hırsızlığına suçüstü - Son Dakika
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Kiralık araçla kablo hırsızlığına suçüstü

6 saat önce

Manisa'nın Kula ilçesinde gelen bir ihbarı değerlendiren Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir aracın bagajında dışı soyulmuş satışa hazır bakır kablolar ile 3 kişiyi kıskıvrak yakaladı.

Kiralık araçla kablo hırsızlığına suçüstü, System.String[]

Manisa'nın Kula ilçesinde gelen bir ihbarı değerlendiren Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir aracın bagajında dışı soyulmuş satışa hazır bakır kablolar ile 3 kişiyi kıskıvrak yakaladı. Kiralık araçla kablo hırsızlığı yaptığı tespit edilen şüpheliler, sorgularının ardından gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, bugün saat 11.30 sıralarında Zaferiye Mahallesi Hisarkapı mevkiinde şüpheli bir aracın bagajında dışı soyulmuş satışa hazır bakır kablolar olduğu ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenlediği operasyonda 64 BC 117 plakalı aracın bagajında 272 kilo bakır kablo ile 3 kişiyi yakaladı. Sabah saatlerinde hırsızlığı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheliler, sorgulanmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada sorguları tamamlanan Orhan A.(23), Ramazan A.(28) ve Muzaffer K. (24), sağlık kontrollerinin ardından gözaltına alındı.


Öte yandan, satışa hazır bakır kablolar ile birlikte suçüstü yakalanan şahısların kiralık olduğu tespit edilen 64 BC 117 plakalı aracı, emniyete götürülerek incelemeye alındı. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından detaylı olarak incelenen araca da el konuldu.


Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.


Ayrıca, suçüstü yakalanarak gözaltına alınan şüphelilerin, kablo hırsızlığı suçundan dosyalarının bulunduğu öğrenildi. - MANİSA

Emniyet Müdürlüğü, Manisa, Kula, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 04:45 Kaynak: İHA
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