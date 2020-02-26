Kiralık araçla motosiklete çarpıp kaçtı - Son Dakika
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Kiralık araçla motosiklete çarpıp kaçtı

7 saat önce

Muğla'nın Menteşe ilçesinde otomobil şoförü kiralık araçla motosiklete çarpıp kaçtı.

Kiralık araçla motosiklete çarpıp kaçtı, System.String[]

Muğla'nın Menteşe ilçesinde otomobil şoförü kiralık araçla motosiklete çarpıp kaçtı.


Olay, Muğla'nın Menteşe İlçesi Emirbeyazıt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan 48 AB 861 plakalı motosiklete, 34 LH 9926 plakalı araç Çamlık Sokağa döndüğü sırada çarptı. Motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisi ile yere düşerek bir süre sürüklendi. 68 yaşındaki motosiklet sürücüsü S.Ç. kaskın da etkisiyle kazada hafif yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Avrupa Birliği, Menteşe, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 03:11 Kaynak: İHA
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