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Kiralık araçlara yoğun talep var - Son Dakika

Kiralık araçlara yoğun talep var

23.06.2021 10:05
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Şehirlerarası otobüs bilet fiyatlarının pahalı olması ve turizm sezonunun açılmasıyla birlikte vatandaşlar soluğu araç kiralama şirketlerinde aldı.

Şehirlerarası otobüs bilet fiyatlarının pahalı olması ve turizm sezonunun açılmasıyla birlikte vatandaşlar soluğu araç kiralama şirketlerinde aldı.

Pandemi sürecinde sosyal hayatın en çok etkilenen alanlarından biri ulaşım oldu. Vaka sayılarının arttığı dönemde şehirlerarası otobüslere yüzde 50 koltuk sınırlaması gelmişti. Bu dönemde artış gösteren otobüs fiyatları tekrardan düşüşe geçmedi. Tatil için seyahat yapacak olan, ancak araçları olmayan vatandaşlar, artan otobüs bilet fiyatları nedeniyle maliyetleri daha ucuza getirmek için araç kiralıyor. Bu sebeple değişen ulaşım alışkanlıkları haftalık ve aylık kiralamaya olan talebi yüzde 80 arttırdı. Turizm sezonun açılması ve koronavirüs nedeniyle uygulanan kısıtlamaların gevşetilmesi, oto kiralama şirketlerinin yüzünü güldürdü. Ancak artan maliyetler sebebiyle günlük 250 liraya kiralanan arabanın ilerleyen haftalarda 400 lira bandına çıkabileceği düşünülüyor.

"Yüzde 80 işlerimiz artmış durumda"

Eskişehir'de 13 senedir oto kiralama işiyle uğraşan Hasan Köle, araç kiralamanın otobüse binmekten daha maliyetsiz olduğunu söyledi. Turizm sezonun açılması ve yasakların kalkmasından dolayı işlerinin arttığını belirten Köle, "Araç kiralamak insanlara daha cazip geliyor. Araç kiralayıp da şehir dışına çıkmak ve tatile gitmek çok maliyetli. Çünkü otobüs fiyatları çok arttı. Eskişehir'den İstanbul'a bile otobüs bileti 150 lira civarında. 4-5 kişilik bir aile için İstanbul'a araç kiralayıp gidip gelmek daha mantıklı. Hem daha rahat ve daha konforlu. Vatandaş istediği gibi yolda durabiliyor ve mola verebiliyor. Hem pandemi nedeniyle sosyal mesafeyi korumuş oluyor. Özellikle araç kiralamak bu sene daha maliyetsiz olduğu için vatandaş daha çok tercih ediyor. Pandemiden olumsuz yönde çok etkilendik. Yurt dışı yasağından özellikle daha çok etkilendik. Çünkü biz işletme olarak yurt dışı ağırlıklıyız. Müşterilerimizin çoğu yurt dışı ağırlıklı olduğu için kapanmalarda etkilendik. Büyük derecede etkilenmesek de işlerimiz yüzde 30 kadar düştü. Yasaklar kalkar kalkmaz işlerimiz çok arttı. Şu anda da yüzde 80 işlerimiz artmış durumda. Malum insanlar bunaldı tabi. Tatile ve pikniğe gitmek istiyorlar. Bir de düğün sezonu açılmasıyla beraber işlerimiz düzeldi" diye konuştu.

"Yaz için yurt dışından çok telefon alıyoruz"

Yurt dışından gelecek olan insanlardan randevular aldıklarını söyleyen Hasan Köle, geçen seneye göre taleplerin daha fazla olduğunu dile getirdi. Pazar yasaklarının hafta sonu işlerini etkilediğini belirten Köle, şu şekilde konuştu:

"Biz bu bölgede 70'e yakın araçla hizmet veriyoruz. Şimdiden 7'inci ve 8'inci aylar için araçlarımızın 30'u dolmuş durumda. Özellikle bayram rezervasyonlarında çok yoğunluk var. İnşallah kapanma olmazsa umudumuz devam eder. Yaz için yurt dışından çok telefon alıyoruz. Yurt dışından gelen talepler geçen seneye göre bu sene daha fazla. Pazar yasakları bizi şu an biraz etkiliyor. Bizim işler hafta sonu daha çok yoğun oluyor. Pazar yasak olduğu için Cumartesi günlerinde işlerimizde düşme var. Normalde daha fazla olması gerekiyor. O yüzden işlerimizde biraz kırıklık var."

Kiralık araçlara zam gelebilir

Arabaların maliyetlerine değinen Hasan Köle, araçları ucuza kiraya verdiklerini dile getirdi. Temmuz ayından sonra fiyatların artmasını beklediğini söyleyen Köle, "Araç fiyatlarına gelirsek, aslında biz şu an zarar ediyoruz gibi bir şey oluyor. Şu an sıfır bir arabanın banka ödemesi yaklaşık 6-7 bin lira arası çıkıyor. Ama biz bu kadar maliyeti olan bir arabayı günlük 200-250 lira arası kiraya veriyoruz. Aslında bu bizim için büyük bir sıkıntı. Yani biz bu şekilde kiraya verdiğimizde 1 sene arabanın ful çalışması gerekiyor ki banka, kasko, sigorta ve çalışanlar gibi ödemelerimizi karşılayabilelim. Ama pahalıya verince piyasa kaldırmıyor. Aslında şu an biz arabayı günlük 400 lira gibi rakamlara kiraya vermemiz gerekiyor. Bu aylarda zam yok ama 7'inci aydan sonra 250 liraya verdiğimiz arabayı minimum 400 lira civarına kadar yükselmesini bekliyoruz. Bu yönde çalışmalar var" dedi. - ESKİŞEHİR

Kiralık araçlara yoğun talep var
Kiralık araçlara yoğun talep var
Kiralık araçlara yoğun talep var
Kiralık araçlara yoğun talep var
Kiralık araçlara yoğun talep var

Eskişehir, Pandemi, Turizm, Pazar, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Kiralık araçlara yoğun talep var - Son Dakika


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