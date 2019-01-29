Son Dakika Haberleri: Kiralık Araçta İntihar

Kiralık Araçta İntihar

1 saat önce

Kırıkkale'de bir genç, kiraladığı aracın içinde silahla intihar etti.

Kiralık Araçta İntihar, System.String[]
Kırıkkale'de bir genç, kiraladığı aracın içinde silahla intihar etti.

Olay, Kırıkkale- Kayseri karayolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre Duman (33) isimli bir genç kiraladığı 34 AJG 977 plakalı otomobilin içinde kendisini başından vurarak intihar etti. Çevredeki vatandaşlarca 112'ye ve polise haber verildi. Sağlık görevlileri otomobilin içindeki kişinin başından ateşli silahla vurularak hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 06:25 Kaynak: İHA

Kayseri, Kırıkkale, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Meteoroloji Uyardı! 5 İlde Fırtına Bekleniyor Akli Dengesi Yerinde Olmaya Şahıs, Ters Park Edilen Aracı Ateşe Verdi

Polis Ekipleri, 'Mavi Balina' Faciasını Son Anda Önledi Aynı Gün 5 Ameliyata Girip 100'e Yakın Hastayı Muayene Eden Doktor, Odasında Ölü Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 19:48:52. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kiralık Araçta İntihar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]