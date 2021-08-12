'KİRALIK EV ARIYORUZ' DİYEREK 158 BİN LİRALIK ZİYNET EŞYASI ÇALAN 7 KİŞİ YAKALANDI - Son Dakika

KAYSERİ'de son bir ayda kiralık daire arama bahanesiyle girdikleri 10 evden 158 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan 6'sı kadın 7 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Kocasinan ve Melikgazi ilçelerinde son bir ayda girilen evlerden 158 bin TL değerinde ziynet eşyası çalındı. Ev sahiplerinin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Olayların gerçekleştiği apartmanların güvenlik kameralarını inceleyen polis, hırsızlığı L.K., S.Ç., D.K., D.D.,B.G., E.K. ve K.Ç'nin yaptığı belirlendi. Polis, şüphelilerin kiralık ev arama bahanesiyle girdikleri binalarda, çelik kapıların kilitlerini kartla bozduklarını ve hırsızlığı gerçekleştirdiklerini tespit etti. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 24 ekip, 57 polisin katıldığı operasyonda, 6'sı kadın 7 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.