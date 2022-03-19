'Kiralık ev bakma' bahanesiyle evleri soyan şebeke çökertildi: 24 gözaltı - Son Dakika
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'Kiralık ev bakma' bahanesiyle evleri soyan şebeke çökertildi: 24 gözaltı

19.03.2022 10:31

ANKARA ve çevre illerde, kendilerini aile gibi gösterip 'kiralık ev bakma' bahanesiyle 22 evde soygun gerçekleştiren şebeke, polisin düzenlediği 'Şen' operasyonuyla çökertildi.

ANKARA ve çevre illerde, kendilerini aile gibi gösterip 'kiralık ev bakma' bahanesiyle 22 evde soygun gerçekleştiren şebeke, polisin düzenlediği 'Şen' operasyonuyla çökertildi. Operasyonda 22'si kadın 24 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kendilerine aile süsü vererek 3 ve 4'lü gruplar halinde 'evden hırsızlık' olaylarına karışan kadınlardan oluşan organize suç şebekesine yönelik 3 ay önce çalışma başlattı. Teknik ve fiziki incelemelerde bulunan ekipler, bin 71 kamera görüntüsünü izleyip, Ankara ve ilçelerinde 17, çevre illerde 5 olmak üzere toplam 22 hırsızlık olayını gerçekleştiren çete üyelerini birer birer tespit etti. Dün sabah çete üyelerinin belirlenen adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. 150 polisten oluşan 45 ekip, şüphelilerin adreslerine baskın yaptı. 'Şen' adı verilen operasyonda 22'si kadın 24 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, hırsızlıkta kullanılan malzemeler ile çalıntı bazı eşyalar ele geçirildi. Şüphelilerin, çoğunluğu 'evden hırsızlık' olmak üzere toplam 389 suç kaydının olduğu ve suç işlemeyi meslek haline getirdikleri belirlendi. 24 şüphelinin gözaltında sorguları devam ediyor.

'Kiralık ev bakma' bahanesiyle evleri soyan şebeke çökertildi: 24 gözaltı
'Kiralık ev bakma' bahanesiyle evleri soyan şebeke çökertildi: 24 gözaltı
'Kiralık ev bakma' bahanesiyle evleri soyan şebeke çökertildi: 24 gözaltı
'Kiralık ev bakma' bahanesiyle evleri soyan şebeke çökertildi: 24 gözaltı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Kiralık ev bakma' bahanesiyle evleri soyan şebeke çökertildi: 24 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'Kiralık ev bakma' bahanesiyle evleri soyan şebeke çökertildi: 24 gözaltı - Son Dakika
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