Son Dakika Haberleri: Kiralık ev bulamayan Kayhan ailesi brandada yaşıyor
Son Dakika Güncel Haber

Kiralık ev bulamayan Kayhan ailesi brandada yaşıyor

1 saat önce

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çökme tehlikesi bulunan evleri yıkılan ve kira bedeli sunulan aile, kiralık yer bulamadıkları gerekçesiyle çadırda yaşamaya başladı.

Kiralık ev bulamayan Kayhan ailesi brandada yaşıyor, System.String[]
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çökme tehlikesi bulunan evleri yıkılan ve kira bedeli sunulan aile, kiralık yer bulamadıkları gerekçesiyle çadırda yaşamaya başladı.

İlçenin Esentepe Mahallesi'nde ikamet eden 8 nüfuslu Kayhan ailesinin yaşadığı ağır hasarlı ev için Hakkari Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından yıkım emri verildi. Aileye de kira desteği sunuldu. İddiaya göre, Kayhan ailesi, kiralık yer bulamayınca brandadan kurdukları çadırda yaşamaya başladı.

Hasan Kayhan, "Ankara Onkoloji Hastanesinde tedavi gören bir hastayım ve hala doktorların kontrolü altındayım. Allah devletimizden razı olsun, çökme tehlikesi ile karşı karşıya kalan evimi yıkacaklar. Devletimizin bize verdiği kira bedeli 800 TL'dir. Kimse bizi kabul etmiyor ve kiralık ev vermiyor. Bu nedenle bizler de mecburen bu brandaların altında yaşıyoruz. Buradan tüm yetkililere sesleniyorum. Sadece çocuklarım için ev istiyorum. Yatalak bir hastayım ve iş yapamıyorum. 6 çocuğuma bakmak zorundayım, ama elimden bir şey gelmiyor. Sadece çocuklarım için bir barınak istiyorum" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ
Esentepe Mahallesi, Yüksekova, Hakkari, Kayhan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 12:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kalkışa hazırlanan uçağın kanadına çıkıp içeri girmeye çalıştı İngiltere'deki tanker krizinde büyük şüphe: Rus müdahalesi araştırılıyor Yediemin otoparkları doldu, araçlar üst üste konmaya başladı CHP'li eski vekil, Ali Babacan'ın partisine katılacağına dair iddiayı yalanladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.7.2019 13:34:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kiralık ev bulamayan Kayhan ailesi brandada yaşıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]