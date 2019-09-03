Son Dakika Haberleri: Kiralık ev üzerinden dolandırıcılık iddiası
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Kiralık ev üzerinden dolandırıcılık iddiası

3 saat önce

Antalya'da, internetten üzerinden verdiği kiralık ev ilanlarına talip olan vatandaşlardan hesabına kapora havale ettirerek dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Kiralık ev üzerinden dolandırıcılık iddiası, System.String[]

Antalya'da, internetten üzerinden verdiği kiralık ev ilanlarına talip olan vatandaşlardan hesabına kapora havale ettirerek dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir sitedeki kiralık dairelerin ilanını internet aracılığıyla yayınlayan kişinin hesabına kapora havale ettirerek dolandırıcılık yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Şüpheliyi takibe alan ekipler, değişik isimlerle sosyal medya hesabı açan bir kişinin çeşitli dairelerin fotoğraflarının yer aldığı kiralık ilanları verdiğini tespit etti.

IP adres sorgulamasıyla adresine ulaşılan zanlının S.E.Ö. olduğunu belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı.

Polisin yaptığı araştırmada, kapora bedeli altında hesabına para havale ettiren şüphelinin 5 kişiyi 5 bin lira dolandırdığı iddia edildi.

Dolandırıcılık ve çeşitli suçlardan sabıkası bulunduğu bildirilen zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 12:46 Kaynak: AA
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