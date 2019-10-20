Son Dakika Haberleri: "Kiralık ev vermiyorlar" diye intihara kalkıştı
Son Dakika 3. Sayfa 'Kiralık ev vermiyorlar' diye intihara kalkıştı

"Kiralık ev vermiyorlar" diye intihara kalkıştı

1 saat önce

Samsun'da bir kişi, bekar olduğu için kiralık ev bulamadığını iddia ederek 8 katlı binasının çatısında intihara kalkıştı.

Samsun'da bir kişi, bekar olduğu için kiralık ev bulamadığını iddia ederek 8 katlı binasının çatısında intihara kalkıştı.


Olay, İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi Samsun Adliye Sarayı yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 8 katlı metruk bir binanın çatısına çıkan 41 yaşındaki Hasan D. intihara kalkıştı. Olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Daha önce de birçok kez aynı yerde ve başka yerlerde intihara kalkıştığı ileri sürülen Hasan D., polis tarafından ikna edilerek çatıdan indirildi. Kendisine bekar olduğu için kiralık ev verilmediğini ileri süren Hasan D., polis tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - SAMSUN

İlkadım, Samsun, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 02:32 Kaynak: İHA
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