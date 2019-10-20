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Son Dakika 3. Sayfa 'Kiralık ev vermiyorlar' diye intihara kalkıştı

"Kiralık ev vermiyorlar" diye intihara kalkıştı

1 saat önce

"Kiralık ev vermiyorlar" diye intihara kalkıştıSAMSUN - Samsun'da bir kişi kendisinin bekar olduğu için kiralık ve bulamadığını iddia ederek 8 katlı binasının çatısına çıkarak intihara kalkıştı.

"Kiralık ev vermiyorlar" diye intihara kalkıştı

SAMSUN - Samsun'da bir kişi kendisinin bekar olduğu için kiralık ve bulamadığını iddia ederek 8 katlı binasının çatısına çıkarak intihara kalkıştı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi Samsun Adliye Sarayı yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 8 katlı metruk bir binanın çatısına çıkan 41 yaşındaki Hasan D., intihara kalkıştı. Olayı yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Daha önce de bir çok kez aynı yerde ve başka yerlerde de intihara kalkıştığı ileri sürülen Hasan D., polis tarafından ikna edilerek çatıdan aşağı indirildi. Kendisine bekar olduğu için için kiralık ev verilmediğini ileri süren Hasan D., polis tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kiralık ev vermiyorlar diye intihara kalkıştı

Samsun, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 04:18 Kaynak: İHA
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