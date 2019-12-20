Kiralık evdeki çuvalda çürümüş erkek cesedi bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kiralık evdeki çuvalda çürümüş erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Kiralık evdeki çuvalda çürümüş erkek cesedi bulundu

6 saat önce

AFYONKARAHİSAR'da, kiralık olan müstakil evdeki çuvalın içinde, çürümüş erkek cesedi bulundu.

Kiralık evdeki çuvalda çürümüş erkek cesedi bulundu, System.String[]

AFYONKARAHİSAR'da, kiralık olan müstakil evdeki çuvalın içinde, çürümüş erkek cesedi bulundu.

Yunus Emre Mahallesi Milli Birlik Caddesi'ndeki kiralık evden kötü koku gelmesi üzerine bina sakinleri, ev sahibi Abdullah G.'ye haber verdi. Abdullah G., anahtarla girdiği tek odalı evdeki çuvalın içinde ceset olduğunu görünce polise haber verdi. İhbarla gelen ekiplerin yaptığı incelemede cansız bedenin, erkeğe ait olduğu belirlendi. Erkeğin yabancı uyruklu olabileceği belirtildi. Çürümüş cansız beden, otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.


Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 05:49 Kaynak: DHA
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