Kiralık evler depremzedeler için ücretsiz ilana dönüştü - Son Dakika
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Kiralık evler depremzedeler için ücretsiz ilana dönüştü

10.02.2023 11:16
Kiralık evler depremzedeler için ücretsiz ilana dönüştü

TÜRKİYE'yi sarsan iki deprem sonrasında, ülke genelinde birçok kiralık ev ilanlarının yayınlandığı internet sitelerinde, ev sahipleri kiralık ibarelerini kaldırdığı ilanları 'Depremzedeler için ücretsiz' olarak değiştirdi.

TÜRKİYE'yi sarsan iki deprem sonrasında, ülke genelinde birçok kiralık ev ilanlarının yayınlandığı internet sitelerinde, ev sahipleri kiralık ibarelerini kaldırdığı ilanları 'Depremzedeler için ücretsiz' olarak değiştirdi.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem ve yüzlerce artçı sarsıntıyla büyük yıkımın yaşandığı 10 ildeki depremzedeler için Türkiye tek yürek oldu. Bölgeye tüm Türkiye'den gıda ve ihtiyaç malzemesi yardımlarının yanı sıra, binlerce gönüllü de enkaz kurtarma çalışmalarından diğer şehirlerden görev almak için akın ederken, diğer taraftan da birçok ev sahibi bölgedeki depremzedelerin konaklaması için evlerinin kapısını açıyor.

Kiralık ev ilanlarının yayınlandığı birçok internet sitesinde, ev sahipleri 'Kiralık' olan ilanlarını, 'Depremzedeler için ücretsizdir' şeklinde değiştirdi. İlanların yayınlandığı internet sitelerinde yüzlerce ilanda depremzedeler için ücretsiz olduğu belirtilirken, bazı ev sahipleri kendi yaşadıkları evler için bile depremzedeler için oda ayırabileceklerine yönelik ilanlar vermeye başladı. Antalya'nın Kemer ilçesinde 2+1 bir evi bulunan kişi, yayınlandığı ilanında, "Duygularım karışık, hiçbir şey yapamamak bizi derinden üzüyor. Kalabalık cümleler yazmak istemiyorum. Sizin için hazırladık. Ailelerimiz çocuk, yaşlı olsun lütfen. Problemlerini aşana kadar elimizden geleni yapmaya hazırız. İki aile rahat kalabilir" gibi sözlerle eşyalı olarak evi hazırladıklarını belirtiyor. Muratpaşa ilçesinde ise bir apart, tüm odalarının sadece depremden zarar görmüş bölgeden gelecek aileler için ücretsiz konaklamaya açık olduğunu duyurdu.İlanlarda Kayseri, Yozgat, Bitlis, Samsun, Malatya, Gaziantep, Ankara, İstanbul, Aksaray, Sinop, Zonguldak, Kırşehir, Çorum, İzmir gibi birçok ilden depremzedemler için ücretsiz verileceği duyurulan ve çoğunluğu da eşyalı evlerin ilanları yer alıyor.

Ayrıca, birçok ilanda eşya, yakacak gibi destekler verilebileceği de belirtiliyor. Bazı ev sahipleri, daha önce 'Kiralık' olarak yayında olan ilanlarını, deprem nedeniyle depremzedelere ücretsiz vermek için kiralık durumunu askıya aldıklarını da belirtiyor.


Kaynak: DHA
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Kahramanmaraş, Türkiye, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kiralık evler depremzedeler için ücretsiz ilana dönüştü - Son Dakika

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