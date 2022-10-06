Kiralık kamyonetle 600 bin liralık sulama borusu çaldılar - Son Dakika
Üye Girişi

Kiralık kamyonetle 600 bin liralık sulama borusu çaldılar

06.10.2022 12:49
Kiralık kamyonetle 600 bin liralık sulama borusu çaldılar

KONYA'da bir iş yerinden 600 bin lira değerindeki sulama borularını kiralık kamyonetle çalan 7 kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

KONYA'da bir iş yerinden 600 bin lira değerindeki sulama borularını kiralık kamyonetle çalan 7 kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Olay, geçen salı günü merkez Karatay ilçesinde tarım sulama malzemeleri satan bir iş yerinde meydana geldi. Piyasa değeri yaklaşık 600 bin lira değerindeki damlama sulama boruları gece saatlerinde çalındı. İhbar üzerine JASAT çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini ve kullandıkları kamyonetin kiralık olduğunu belirledi.  Kamyonetin dün Aksaray kara yolunda seyir halinde olduğu belirlenerek, durduruldu. Kamyonetteki Hamza Başsız, Adem Soner Yalçın, Kasım Yaralıoğlu, Hasan Pehlivan, Muhammed Samet Başsız, Hasan Çetkin ve Ali Akçıl gözaltına alındı.  Suçlarını itiraf eden şüpheliler, çaldıkları malzemeleri ise Çumra ilçesinde bir depoda sakladıklarını söyledi. Şüpheliler ifadelerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.


YORUMLAR
500
Antalya haber | Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı tutuklandı Antalya haber | Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı tutuklandı Son dakika haber! Van'da 9 kilo 870 gram uyuşturucuya 1 tutuklama Son dakika haber! Van'da 9 kilo 870 gram uyuşturucuya 1 tutuklama Son dakika haberi... Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı Son dakika haberi... Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Kaynak: DHA

Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kiralık kamyonetle 600 bin liralık sulama borusu çaldılar - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:04 Burak Yılmaz "Harap oldum" diyerek itiraf etti: Duştayken çok ağladım
18:02 Saadet Partisi'nden MHP lideri Devlet Bahçeli kararı!
17:53 Ataşehir'deki hastane skandalında yeni ayrıntı! Hastaya uygulanan kötü muamele görüntülerini ele geçiren temizlik çalışanı, şantaj yapmış
17:39 Vitor Pereira, Premier Lig yolcusu! Wolverhampton'ın Bruno Lage ile yollarını ayırması sonrası görüşmeler başladı
17:36 Türkiye'den ABD'ye taşınan oyuncu Mete Horozoğlu imaj değiştirdi!
17:24 Tarikat lideri olan oyuncu Ahmet Özhan'ın "evrim" sözleri Cübbeli Ahmet'i küplere bindirdi: Millet bunu dinlerse imanı nasıl sağlam kalır?
17:15 Bakan Dönmez'den TANAP hakkında önemli açıklamalar: Kapasitesini 2 katına çıkaracağız
16:44 Ankara'da feci olay! Kreşteki kaydıraktan düşen minik Yusuf beyin kanaması geçirdi
16:47 Sevilla, son olarak Marsilya'yı çalıştıran eski teknik direktörü Jorge Sampaoli'yi takımın başına getirdi
16:42 Karagül'deki rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Emre Tetikel, hayatının dönüm noktasını anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2022 18:35:36. #1.12#
SON DAKİKA: Kiralık kamyonetle 600 bin liralık sulama borusu çaldılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement