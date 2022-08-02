Sosyal medyada infial yaratan kiralık katil sitesindeki detaylar kan dondurdu

Sosyal medya, kiralık katil hizmeti verdiğini iddia eden bir web sitesini konuşuyor. Cinayet, yaralama, kundaklama, insan kaçırma, kara para aklama gibi birçok ilanların bulunduğu site görenlerin şaşkına çevirdi.

Her ilan için ayrı fiyat tarifesi ve detaylı bilgilendirme metni olan internet sitesinin yurt dışından açıldığı tespit edilirken, kataloglar bir hayli dikkat çekti. Sitede yayımlanan yazılarda, Türkiye'de adam öldürmek için ayrı, Avrupa'da cinayet işlemek için ayrı ücret talep ediliyor.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Sitenin kısa sürede gündem olması sonrasında sosyal medyada birçok kullanıcı duruma büyük tepki gösterdi. Kullanıcılar; "Bu kadarına da pes!", "Ne günlere kaldık", "Bu ne rahatlık kimse bir şey yapmayacak mı!!" gibi yorumlar yaptı.