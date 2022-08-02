Sosyal medyada infial yaratan kiralık katil sitesindeki detaylar kan dondurdu - Son Dakika
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Sosyal medyada infial yaratan kiralık katil sitesindeki detaylar kan dondurdu

02.08.2022 09:57
Sosyal medyada infial yaratan kiralık katil sitesindeki detaylar kan dondurdu

Kiralık katil, adam kaçırma, kundaklama gibi ilanların verildiği bir sitedeki detaylar kan dondurdu. 'Hizmetlerimiz' başlığı altında açılan listede, her suç için ayrı bir fiyat tarifesi yer alıyor.

Sosyal medya, kiralık katil hizmeti verdiğini iddia eden bir web sitesini konuşuyor. Cinayet, yaralama, kundaklama, insan kaçırma, kara para aklama gibi birçok ilanların bulunduğu site görenlerin şaşkına çevirdi.

Her ilan için ayrı fiyat tarifesi ve detaylı bilgilendirme metni olan internet sitesinin yurt dışından açıldığı tespit edilirken, kataloglar bir hayli dikkat çekti. Sitede yayımlanan yazılarda, Türkiye'de adam öldürmek için ayrı, Avrupa'da cinayet işlemek için ayrı ücret talep ediliyor.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Sitenin kısa sürede gündem olması sonrasında sosyal medyada birçok kullanıcı duruma büyük tepki gösterdi. Kullanıcılar; "Bu kadarına da pes!", "Ne günlere kaldık", "Bu ne rahatlık kimse bir şey yapmayacak mı!!" gibi yorumlar yaptı.

YORUMLAR
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Sosyal Medya, Güncel, Son Dakika

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