Kiralık katilin elinden kaçtı, eşi hapiste, kızı koruyucu ailede: Fransa'nın konuştuğu Türk aile
1 saat önce
Turan Bekar, 14 Nisan 2015 akşamı, çiçekçi eşi Ayten Yalçın'ın hazırladığı buketi mezarlıkta bekleyen müşterisine götürmek için yola çıktığında 20 yıllık eşinin kendisini öldürmek için tuttuğu kiralık katille buluşacağını bilmiyordu.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 04:37
Turan Bekar, 14 Nisan 2015 akşamı, çiçekçi eşi Ayten Yalçın'ın hazırladığı buketi mezarlıkta bekleyen müşterisine götürmek için yola çıktığında 20 yıllık eşinin kendisini öldürmek için tuttuğu kiralık katille buluşacağını bilmiyordu.
Aldığı 12 bıçak darbesine rağmen hayata tutunmayı başaran Bekar'a göre cinayet teşebbüsünün arkasındaki neden eşinin olaydan iki gün önce kendisine açtığı 800 bin euroluk hayat sigortası.
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