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Osman Büyükşen'in hedefe koyduğu yengesi ilk kez konuştu, dikkat çeken sözlerle teşekkür etti - Son Dakika

Osman Büyükşen'in hedefe koyduğu yengesi ilk kez konuştu, dikkat çeken sözlerle teşekkür etti

18.07.2021 21:12

Konya'da 2018 yılında evlerinde öldürülen Necla ve Metin Büyükşen çiftinin katilleri ortaya çıkarılan, uzun süredir sessizliği koruyan gelinleri Betül Büyükşen de ilk kez açıklamalarda bulundu. Betül Büyükşen, kendilerini cinayetle suçlayan kaynı Osman Büyükşen için, "İyi ki de bırakmadı, ona çok teşekkür ediyoruz. Bizim ona bir kırgınlığımız yok. Başta da söylemiştim, araması hakkıdır. Hepimizi evet hedefe koydu ama hepimiz ayrı şeyleri söyledik her türlü şeyler oldu" ifadelerini kullandı.

Necla ve Metin Büyükşen çifti, 3 Eylül 2018'de Konya'da yer alan İsmil Mahallesi'ndeki evlerinde kar maskeli kişiler tarafından öldürüldü. Olayın ardından ATV'de Müge Anlı'ya başvuran çiftin çocukları Osman Büyükşen'in ifadelerinin ardından yürütülen soruşturmada güvenlik güçlerinin yürüttüğü titiz çalışmayla çiftin katileri belirlendi. Çifti öldürdüklerini itiraf eden şahıslar, evleri karıştırdıklarını söyledi.

RAHAT BİR NEFES ALDILAR

Katillerin ortaya çıkarılmasının ardından Osman Büyükşen'in cinayetlerle ilgili suçladığı ağabeyi Uğur Büyükşen ve yengesi Betül Büyükşen de rahat bir nefes aldı. Yenge Betül Büyükşen, Osman Büyükşen'in kendilerini hedefe koyduğunu ve katil yaptığını söyledi. Ancak, ısrarcı olması ve katillerin bulunması nedeniyle Osman Büyükşen'e teşekkür ettiklerini aktardı.

Kiralık katillerce öldürülen Büyükşen çiftinin gelini ilk kez konuştu: İlk defa anne ve babamıza üzülme şansımız oldu

"ANNE VE BABAMIZA ÜZÜLME ŞANSIMIZ OLDU"

Yaşananların ardından çiftin oğulları Uğur Büyükşen'in eşi Betül Büyükşen, ilk defa açıklamalarda bulundu. Olay aydınlığa kavuştuğu için mutlu olduğunu bildiren Büyükşen, "Bizden bu yükümlülük kalktı. Çok güzel oldu. Bizim ilk defa kendimizi bırakıp, anne ve babamıza üzülme şansımız oldu. Yapanların, eli olanların daha ağır cezalar çekmesini isterim" dedi.

Kiralık katillerce öldürülen Büyükşen çiftinin gelini ilk kez konuştu: İlk defa anne ve babamıza üzülme şansımız oldu

"EN BÜYÜK BAYRAM BİZİM OLDU"

Açıklamalarına devam eden Betül Büyükşen, "Biz 3 senedir bayram yapmıyorduk zaten. Bizim için öylesine gelip geçiyordu hayat. Allar razı olsun, bize bu sene çifte bayram yaşattılar. Çok teşekkür ederiz. Biz bu sene inşallah güzel bir bayram geçiriyoruz. Katillerin bulunmasıyla en büyük bayram bizim oldu" ifadelerini kullandı.

Kiralık katillerce öldürülen Büyükşen çiftinin gelini ilk kez konuştu: İlk defa anne ve babamıza üzülme şansımız oldu

OSMAN BÜYÜKŞEN'E TEŞEKKÜR ETTİ

Osman Büyükşen'e de teşekkür eden Betül Büyükşen, "İyi ki de bırakmadı, ona çok teşekkür ediyoruz. Bizim ona bir kırgınlığımız yok. Başta da söylemiştim, araması hakkıdır. Hepimizi evet hedefe koydu ama hepimiz ayrı şeyleri söyledik, bizi katil yaptı, her türlü şeyler oldu. İnşallah bundan sonra hep beraber olsunlar, biz de beraber olalım" şeklinde konuştu.

Kiralık katillerce öldürülen Büyükşen çiftinin gelini ilk kez konuştu: İlk defa anne ve babamıza üzülme şansımız oldu
Osman Büyükşen'in hedefe koyduğu yengesi ilk kez konuştu, dikkat çeken sözlerle teşekkür etti

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Son Dakika Güncel Osman Büyükşen'in hedefe koyduğu yengesi ilk kez konuştu, dikkat çeken sözlerle teşekkür etti - Son Dakika


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