Kiralık motosiklet ile kaza yapan İngiliz çift yaralandı - Son Dakika
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Kiralık motosiklet ile kaza yapan İngiliz çift yaralandı

05.06.2022 15:29
Kiralık motosiklet ile kaza yapan İngiliz çift yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kiraladıkları motosiklet ile kaza yapan İngiliz çift yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kiraladıkları motosiklet ile kaza yapan İngiliz çift yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Kumköy turizm bölgesinde tatil yapmakta olan İngiliz çift Robert Dickson ve Nicola Dickson, kiraladıkları motosikletle Ilıca istikametinden Kumköy turizm bölgesi istikametine seyir halindeyken, motosikletin devrilmesi sonucu kaza yaptı. Motosikletten yola savrularak hafif yaralanan İngiliz çift, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kiralık motosiklet ile kaza yapan İngiliz çift yaralandı
Kiralık motosiklet ile kaza yapan İngiliz çift yaralandı
Kiralık motosiklet ile kaza yapan İngiliz çift yaralandı
Kiralık motosiklet ile kaza yapan İngiliz çift yaralandı
Kiralık motosiklet ile kaza yapan İngiliz çift yaralandı

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Kaynak: İHA

Motosiklet, Manavgat, Antalya, Kumköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kiralık motosiklet ile kaza yapan İngiliz çift yaralandı - Son Dakika

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