Edinilen bilgiye göre; Kumköy turizm bölgesinde tatil yapmakta olan İngiliz çift Robert Dickson ve Nicola Dickson, kiraladıkları motosikletle Ilıca istikametinden Kumköy turizm bölgesi istikametine seyir halindeyken, motosikletin devrilmesi sonucu kaza yaptı. Motosikletten yola savrularak hafif yaralanan İngiliz çift, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Motosiklet, Manavgat, Antalya, Kumköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kiralık motosiklet ile kaza yapan İngiliz çift yaralandı - Son Dakika

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