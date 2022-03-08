Kiralık otomobil ile hırsızlık yapan 'oto fareleri' kamerada - Son Dakika
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Kiralık otomobil ile hırsızlık yapan 'oto fareleri' kamerada

08.03.2022 09:58

Kiralık otomobil ile hırsızlık yapan 'oto fareleri' kamerada Antalya'da sanayi sitesi içerisinde kiraladıkları otomobil ile çok sayıda araçtan hırsızlık olayını gerçekleştiren 2 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kiralık otomobil ile hırsızlık yapan 'oto fareleri' kamerada

ANTALYA - Antalya'da sanayi sitesi içerisinde kiraladıkları otomobil ile çok sayıda araçtan hırsızlık olayını gerçekleştiren 2 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kepez İlçesi Akdeniz Sanayi Sitesi içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; son bir haftada otodan meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili olarak Hırsızlık Büro ekipleri tarafından yapılan incelenen kamera görüntülerinde ve araştırmalarda hırsızlık olaylarını V.Y ve T.S isimli şahısların gerçekleştirdiği, şahısların hırsızlık yapmak için araç kiraladıkları tespit edildi.

Dün sabah yapılan eş zamanlı operasyon sonucunda her iki şüpheli kullanmış oldukları araç ile birlikte kovalamaca sonucu yakalandı. Kovalamaca esnasında şüpheliler kaçmak için park halinde bulunan araçlara çarparak zarar verirken, yakalanan şüphelilerin çok sayıda çeşitli suçlardan kaydının olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin hırsızlık olaylarında kullanmış olduğu araçta yapılan aramada, 1 adet dolu fişek, bir miktar uyuşturucu madde ve hap, müştekilerin araçlarından çalınan oto teybi bulunup, müştekilere teslim edildiği bildirildi. 2 şahıs gözaltına alındı.

Kiralık otomobil ile hırsızlık yapan 'oto fareleri' kamerada
Kiralık otomobil ile hırsızlık yapan 'oto fareleri' kamerada
Kiralık otomobil ile hırsızlık yapan 'oto fareleri' kamerada
Kiralık otomobil ile hırsızlık yapan 'oto fareleri' kamerada

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Hırsızlık, Otomobil, Tragger, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kiralık otomobil ile hırsızlık yapan 'oto fareleri' kamerada - Son Dakika


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