Son Dakika Haberleri: Kiralık otomobille 5 araca çaptılar: 1 ölü
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Kiralık otomobille 5 araca çaptılar: 1 ölü

1 saat önce

SİİRT'te 3 gencin içinde bulunduğu kiralık otomobil, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp park halindeki 5 otomobile çarptı.

Kiralık otomobille 5 araca çaptılar: 1 ölü, System.String[]
SİİRT'te 3 gencin içinde bulunduğu kiralık otomobil, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp park halindeki 5 otomobile çarptı. Kazada araçtaki Vedat Keskin (15) öldü, sürücü ve diğer kişi ise kaçtı.
Kaza, gece saatlerinde meydana geldi. Vedat Keskin ve yanındaki iki arkadaşı, kiraladıkları 34 BGZ 356 plakalı otomobille gezmeye çıktı. Otomobil, Hayrettin Özgen Caddesi'ne geldiğinde aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp park halindeki 5 araca çarptı. Kazada, Vedat Keskin yaşamını yitirdi. İsmi öğrenilemeyen sürücü ve yanındaki diğer kişi, kazanın ardından araçtan çıkıp kaçtı.
Vedat Keskin'in cenazesini, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Siirt Devlet Hastanesi'nin morguna gönderildi. Hasar gören araçlar da çekici yardımıyla kaldırıldı.
Polis, sürücü ile yanındaki kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Keskin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 01:56 Kaynak: DHA
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