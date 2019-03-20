Kiralık Otomobille Hırsızlık Yapan 3 Kişi Tutuklandı

MALATYA'da, kiralık otomobil ile farklı adreslerdeki evlerden hırsızlık olayı gerçekleştiren 3 şüpheli, Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yakalandı.

MALATYA'da, kiralık otomobil ile farklı adreslerdeki evlerden hırsızlık olayı gerçekleştiren 3 şüpheli, Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yakalandı. Şüpheliler, tutuklandı.



Malatya'da farklı mahallelerdeki evlerde yaşanan hırsızlık olaylarının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlatıı. Güvenlik kameralarını da mercek altına alan polis, hırsızlık olaylarında kullanılan otomobilin plakasını tespit etti. Kiralık olduğu belirlenen otomobilin Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde olduğu belirlendi. Bu bilgilerden yola çıkarak, şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini saptayan polis, Ergani'de operasyon düzenledi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Baskın düzenlenen adreslerde ele geçirilen çalıntı para ve ziynet eşyaları, sahiplerine teslim edildi. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen, adları açıklanmauan 3 şüpheli tutuklanarak, cezaevine konuldu. - Malatya

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