Kiralık otomobille kablo çalan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Kiralık otomobille kablo çalan 3 kişi tutuklandı

6 saat önce

MANİSA'nın Kula ilçesinde, kiralık otomobil ile bakır kablo çalan 3 kişi, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Kiralık otomobille kablo çalan 3 kişi tutuklandı, System.String[]

MANİSA'nın Kula ilçesinde, kiralık otomobil ile bakır kablo çalan 3 kişi, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Kula'da iki gün önce Zaferiye Mahallesi Hisarkapı mevkisinde şüpheli bir aracın bagajında dışı soyulmuş satışa hazır bakır kablolar olduğu ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Düzenlenen operasyonla kiralık olduğu tespit edilen 64 BC 117 plakalı otomobilde bulunan 3 kişi yakalandı. Çalıntı kablolar ile yakalanan Orhan A. (23), Ramazan A.(28) ve Muzaffer K. (24), Kula Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatlarıyla gözaltına alındı. Kiralık araçta yapılan incelemede, aracın bagaj kısmında 272 kilo dışı soyulmuş satışa hazır bakır kablo bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler, şüphelilerin kabloları Kütahya'nın Şaphane ilçesinde çaldığını belirlendi. Şüpheliler, Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerinin ardından Şaphane İlçe Jandarma Komutanlığı'na gönderildi. Gediz Adliyesine sevk edilen Orhan A., Ramazan A. ve Muzaffer K., tutuklanarak cezaevine konuldu.


Emniyet Müdürlüğü, Kula, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 10:50 Kaynak: DHA
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