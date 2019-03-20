Son Dakika Haberleri: Kiralık Otomobille Koyun Çalan Şüphelisi Tutuklandı

Kiralık Otomobille Koyun Çalan Şüphelisi Tutuklandı

1 saat önce

Konya'nın Hüyük ilçesinde, bir evin ahırından kiralık otomobille küçükbaş hayvan çaldığı iddiasıyla jandarma ekipleri tarafından yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kiralık Otomobille Koyun Çalan Şüphelisi Tutuklandı, System.String[]
Konya'nın Hüyük ilçesinde, bir evin ahırından kiralık otomobille küçükbaş hayvan çaldığı iddiasıyla jandarma ekipleri tarafından yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklanarak cezaevine konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Hüyük ilçesine bağlı Görünmez Mahallesinde 16 Mart 2019 tarihinde Mevlüt Selek'e ait evin ahırında küçükbaş hayvan hırsızlığı meydana geldi. Ev sahibi Mevlüt Selek, ahırından 2 koyunun çalındığını fark edince durumu Hüyük İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi. Jandarma ekipleri hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçerek çalışma başlattı. Ahırın çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyen jandarma, olay tarihinde adrese gelen bir aracın olduğunu fark edince plakasını tespit etti. Tespit edilen plakanın kiralık bir otomobile ait olduğunu belirleyen ekipler, aracı kiralayan kişi O.E.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Jandarma ekiplerinin hırsızlık olayının faili olduğu iddia edilen O.E. ile birlikte hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen ve halen firarda olan Ö.Ö. isimli şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Hırsızlık suçlamasıyla yakalanan O.E., jandarmadaki sorgusunun ardından Beyşehir Adliyesine sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Seydişehir cezaevine gönderildi. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 03:31 Kaynak: İHA

Konya, Hüyük, Jandarma, 3. Sayfa
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