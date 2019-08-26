Son Dakika Haberleri: Kiralık otomobilleri çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
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Kiralık otomobilleri çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

1 saat önce

Kocaeli'nin Körfez ve Gebze ilçelerinde, araç kiralama şirketlerinden sahte ehliyetle kiraladığı 2 otomobili, GPS cihazlarını sökerek çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kiralık otomobilleri çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı, System.String[]

Kocaeli'nin Körfez ve Gebze ilçelerinde, araç kiralama şirketlerinden sahte ehliyetle kiraladığı 2 otomobili, GPS cihazlarını sökerek çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, kentte araç kiralama şirketlerinden kiralanan yaklaşık 200 bin lira değerindeki iki otomobilin geri getirilmediğinin bildirilmesi üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Şirketlerdeki güvenlik kamera kayıtları ile MOBESE görüntülerini inceleyen ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu sahte ehliyetle kiralama işlemlerini yapan şüpheli A.Ö.D'nin (30) İstanbul'un Eyüp ilçesinde olduğunu tespit etti.

Şüpheliyi evinde gözaltına alan ekipler, iki otomobili de ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Polis, işlemlerin ardından iki otomobil sahiplerine teslim etti.

Bu arada ifadesinde suçlamaları kabul eden şüpheli A.Ö.D'nin "oto hırsızlığı" ile "yaralama" suçlarından kaydının olduğu belirtildi.

Kocaeli, Körfez, Gebze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 05:24 Kaynak: AA
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