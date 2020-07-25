Kiralık sözleşmesi biten Mario Lemina, Galatasaray'dan ayrıldığını duyurdu

Yeni sezon için kadro çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da önemli bir ayrılık gerçekleşti. Sarı kırmızılı ekipte bu sezon İngiliz ekibi Southampton'dan kiralık olarak forma giyen Mario Lemina, sezonun sona ermesinin ardından Instagram hesabından bir veda açıklaması yayınladı.

Lemina, Galatasaray kulübüne ve taraftarlarına teşekkür ederken paylaştığı mesajın altında "Bu hikaye bitmedi. Çok yakında görüşürüz" sözlerini kullandı.

"GURUR DUYUYORUM"

Lemina, Galatasaray'da ter döktüğü için onur ve gurur duyduğunu da belirtip "Galatasaray formasını giydiğim için onur ve gurur duyuyorum. Herkese teşekkür ederim. Takım arkadaşlarıma, hocama ve tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. Çok yakında görüşürüz. Bu hikaye bitmedi" dedi.

28 MAÇTA FORMA GİYDİ

Galatasaray formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi, Türkiye Kupası ve Süper Lig olmak üzere bu sezon 28 maçta oynayan Lemina, tek golünü Türkiye Kupası'nda Rizespor'a karşı kaydetti.