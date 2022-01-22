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"Kiramıza yardım eder misiniz" diye ağlayan çift dolandırıcı çıktı: Ev sahibiymişler! - Son Dakika

"Kiramıza yardım eder misiniz" diye ağlayan çift dolandırıcı çıktı: Ev sahibiymişler!

22.01.2022 14:58

Dün akşam vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, yaşlı bir çiftin kar altında ağlayarak kira yardımı talep etmesi, izleyenleri kahretmişti. Ataşehir Kaymakamlığı, sosyal medyada yayımlanan videoda kira yardımı isteyen çiftin ev sahibi olduğunu, engelli maaşı ve bir yıldır da elektrik ve kömür desteği ile nakdi yardım aldığını açıkladı. Ayrıca vatandaşlar bu dolandırıcı çifti tanıdıklarını belirten paylaşımlar yaptı.

İstanbul'da günlerdir beklenen kar yağışı, dün akşam saatlerinde başladı. Kar yağışı etkisini sürdürürken, sosyal medyada paylaşılan bir video gündeme oturdu. Kadıköy'de çekildiği belirtilen videoda, yaşlı karı kocanın soğuk havada yardım talebinde bulunduğu görüldü.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Yaşlı adam, balkondaki vatandaşlara doğru "Kiramıza yardım eder misiniz? 2 aydır kiramızı ödeyemiyoruz" diye bağırdı. Bu sesi duyan vatandaşlar balkona çıkarak, üzücü anları kayıt altına aldı. Yaşlı çiftin, yardım talep ettikleri sırada ağladıkları da duyuldu. Bu anlar sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.

EV SAHİBİ OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI

Ataşehir Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, dün sosyal medyada sıkça paylaşılan "Kiramızı ödeyemiyoruz lütfen bize yardım eder misiniz? Çok zor durumdayız." içerikli videoda yer alan kişilerle ilgili çalışma gerçekleştirildiği belirtildi. Görüntülerde yer alan çiftin, Ataşehir'de ikamet eden 43 yaşındaki F.D. ile 49 yaşındaki H.K. olduğu bildirilen açıklamada, birlikte yaşadıkları dairenin F.D. adına kayıtlı bulunduğu ifade edildi.

'Kiramıza yardım eder misiniz' diye ağlayan çift dolandırıcı çıktı

ENGELLİ MAAŞI VE NAKDİ YARDIM ALMIŞLAR

Açıklamada, F.D'nin aylık 991 lira engelli aylığı ve 91 lira elektrik tüketim desteği aldığı, ayrıca son bir yılda kendisine Kaymakamlık tarafından 1700 lira nakdi yardım yapıldığı kaydedildi. Engelli aylığı olarak 661 lira alan H.K. isimli kadına ise son bir yılda Kaymakamlıkça 1611 lira nakdi yardım yapıldığı belirtilen açıklamada, bu kişilerin toplamda 1652 lira engelli aylığı aldığı bildirildi.

Ayrıca İstanbul'un çeşitli yerlerinden vatandaşlar bu çifti tanıdıklarına dair paylaşımlar yaptı.

'Kiramıza yardım eder misiniz' diye ağlayan çift dolandırıcı çıktı
'Kiramıza yardım eder misiniz' diye ağlayan çift dolandırıcı çıktı
'Kiramıza yardım eder misiniz' diye ağlayan çift dolandırıcı çıktı

İDARİ İŞLEM YAPILDI

Açıklamada, son bir yılda 4 bin 403 lira nakdi yardım ile kömür desteği de sağlanan F.D. ve H.K. hakkında "dilencilik yapmak ve yaptırmak" eylemlerinden birçok kez idari işlem yapıldığı kaydedildi.

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Ataşehir, Engelli, Kömür, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: "Kiramıza yardım eder misiniz" diye ağlayan çift dolandırıcı çıktı: Ev sahibiymişler! - Son Dakika
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