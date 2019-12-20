"Kıran-10 Kazan Vadisi Operasyonu" - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Kıran-10 Kazan Vadisi Operasyonu' - Son Dakika

"Kıran-10 Kazan Vadisi Operasyonu"

6 saat önce

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, İçişleri Bakanlığınca başlatılan "Kıran-10 Kazan Vadisi Operasyonu"na ilişkin, "Kazan Vadisi bölgesi, terör örgütü açısından önemli bir bölge.

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, İçişleri Bakanlığınca başlatılan "Kıran-10 Kazan Vadisi Operasyonu"na ilişkin, "Kazan Vadisi bölgesi, terör örgütü açısından önemli bir bölge. Şu an aldığımız ilk bilgilere göre bir biksi makineli tüfek, 3 kalaşnikof, bir mavzer, bu silahlara ait 565 mühimmat, ayrıca bomba yapımında kullanılan bol miktarda malzeme ele geçirildi. Birçok sığınak, barınak, mağara da güvenlik güçlerimiz tarafından imha edildi." dedi.

Vali Akbıyık, İl Jandarma Komutanlığı Harekat Merkezi'nde "Kıran-10 Kazan Vadisi Operasyonu" ile ilgili gelişmeleri takip etti.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Akbıyık'a operasyonla ilgili bilgi verdi.


Akbıyık, Tuğgeneral Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla "Kıran-10 Kazan Vadisi Operasyonu"nun başlatıldığını söyledi.


Operasyonda jandarma komando, jandarma ve polis özel harekat ile güvenlik korucularından oluşan 48 operasyonel tim ve 730 personelin görev aldığını belirten Akbıyık, şöyle konuştu:


"Kazan bölgesinde operasyon devam ediyor. Amacımız ve hedefimiz, Türkiye'mizde bir terörist dahi kalmayıncaya kadar mücadele etmek. Kazan Vadisi bölgesi, terör örgütü açısından önemli bir bölge. Şu an aldığımız ilk bilgilere göre bir biksi makineli tüfek, 3 kalaşnikof, bir mavzer, bu silahlara ait 565 mühimmat, ayrıca bomba yapımında kullanılan bol miktarda malzeme ele geçirildi.

Birçok sığınak, barınak, mağara da güvenlik güçlerimiz tarafından imha edildi."

Vali Akbıyık, "terör örgütüne üye olma" suçundan aranan iki kişinin de yakalandığını dile getirdi.

Hakkari halkının şu an yaşadığı huzur ve güveni devam ettirmek istediğini kaydeden Akbıyık, "Biz de bu huzurun, güvenin inşası için geçmişte olduğu gibi, bugün de bölücü terör örgütüyle mücadeleyi tüm güvenlik güçlerimizle devam ettiriyoruz. 2019 yılı hakikaten terörle mücadele açısından Türkiye'mizde olduğu gibi, Hakkari'mizde de çok başarılı geçti. 2019 yılında şu ana kadar 100 civarında terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.

Kazan Vadisi, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 11:34 Kaynak: AA
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