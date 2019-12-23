'Kıran 10' operasyonunda silah ve mühimmat bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 'Kıran 10' operasyonunda silah ve mühimmat bulundu - Son Dakika

'Kıran 10' operasyonunda silah ve mühimmat bulundu

6 saat önce

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yürütülen 'Kıran-10 Kazan Vadisi' operasyonu kapsamında silah ve mühimmat ele geçirildi.

'Kıran 10' operasyonunda silah ve mühimmat bulundu, System.String[]

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yürütülen 'Kıran-10 Kazan Vadisi' operasyonu kapsamında silah ve mühimmat ele geçirildi.


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "20 Aralık 2019 günü ilimiz Çukurca ilçesi Kazan Vadisi'nde başlatılan 'Kıran-10 Kazan Vadisi' operasyonu kapsamında terör örgütüne üye olma suçundan aranan 2 şahıs gözaltına alınmış olup, ayrıca bölgede tespit edilen sığınakta yapılan aramada; 1 adet bixi makinalı tüfek, 3 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet mauser marka tüfek, 568 adet bixi makineli tüfek mühimmatı, 10 kilogram amonyum nitrat ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

Hakkari, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 05:42 Kaynak: İHA
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