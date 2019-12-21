Kıran-11 Operasyonu'na jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik... - Son Dakika

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Kıran-11 Operasyonu'na jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik...
6 saat önce
Kıran-11 Operasyonu'na jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan 1260 personel katılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 09:12 Kaynak: AA
Kıran-11 Operasyonu'na jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan 1260 personel katılıyor.
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