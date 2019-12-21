Kıran-11 Operasyonu'na jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kıran-11 Operasyonu'na jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik... - Son Dakika

Kıran-11 Operasyonu'na jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik...

6 saat önce

Kıran-11 Operasyonu'na jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan 1260 personel katılıyor.

Kıran-11 Operasyonu'na jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik..., System.String[]

Kıran-11 Operasyonu'na jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan 1260 personel katılıyor.

Jandarma, Komando, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 09:12 Kaynak: AA
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