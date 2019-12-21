Kıran 11 terör operasyonu başlatıldı - Son Dakika

Kıran 11 terör operasyonu başlatıldı
6 saat önce
Diyarbakır İli Lice bölgesinde, Bölücü Terör Örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek, bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek, gençlerimizi hedef alan uyuşturucu tacirlerini yakalamak ve terörün finans kaynaklarını yok etmek maksadıyla Diyarbakır Jandarma...
Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 09:20 Kaynak: İHA
Diyarbakır İli Lice bölgesinde, Bölücü Terör Örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek, bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek, gençlerimizi hedef alan uyuşturucu tacirlerini yakalamak ve terörün finans kaynaklarını yok etmek maksadıyla Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığınca "KIRAN-11 Diyarbakır-Lice Bölgesi Narko-Terör Operasyonu" başlatıldı.
(İHA)
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