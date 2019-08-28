Son Dakika Haberleri: 'Kıran-2 Ortak Operasyonu' başladı
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'Kıran-2 Ortak Operasyonu' başladı

1 saat önce

Mardin, Şırnak ve Batman'da terör örgütü PKK'ya yönelik jandarma, polis ve güvenlik korucularının katılımıyla "Kıran-2 Ortak Operasyonu" başlatıldı.

'Kıran-2 Ortak Operasyonu' başladı, System.String[]
Mardin, Şırnak ve Batman'da terör örgütü PKK'ya yönelik jandarma, polis ve güvenlik korucularının katılımıyla "Kıran-2 Ortak Operasyonu" başlatıldı.
Şırnak, Mardin, Batman, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 10:40 
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