'Kıran-2 Ortak Operasyonu' başladı
1 saat önce
Mardin, Şırnak ve Batman'da terör örgütü PKK'ya yönelik jandarma, polis ve güvenlik korucularının katılımıyla "Kıran-2 Ortak Operasyonu" başlatıldı.
Mardin
, Şırnak
ve Batman
'da terör örgütü PKK
'ya yönelik jandarma, polis ve güvenlik korucularının katılımıyla "Kıran-2 Ortak Operasyonu" başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 10:40
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