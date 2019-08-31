Son Dakika Haberleri: "Kıran-2 Ortak Operasyonu"nda 2 terörist yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

"Kıran-2 Ortak Operasyonu"nda 2 terörist yakalandı

2 saat önce

Terör örgütü PKK'ya yönelik 3 ilde yürütülen, "Kıran-2 Ortak Operasyonu" kapsamında Mardin'in Nusaybin ilçesinde Suriye'den saldırı yapmak için gönderildiği değerlendirilen iki PKK/PYD/YPG örgüt mensubu yakalandı.

Terör örgütü PKK'ya yönelik 3 ilde yürütülen, "Kıran-2 Ortak Operasyonu" kapsamında Mardin'in Nusaybin ilçesinde Suriye'den saldırı yapmak için gönderildiği değerlendirilen iki PKK/PYD/YPG örgüt mensubu yakalandı.

Mardin, Şırnak ve Batman'daki terör örgütü PKK'ya yönelik 27 Ağustos'ta başlatılan "Kıran-2 Ortak Operasyonu"nu sürüyor.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığı ekiplerince Nusaybin ilçesinin Kırsal Akarsu Mahallesi'nde operasyon yapıldığı bildirildi.

"Suriye'den ülkemize saldırı yapmak maksadıyla gönderildiği değerlendirilen 2 PKK/PYD/YPG örgüt mensubu yakalanarak gözaltına alınmıştır." ifadelerine yer verilen açıklamada, bölge halkının desteğiyle huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla il genelinde terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlere kararlılıkla devam edileceği kaydedildi.

Nusaybin, Mardin, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 01:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Doğal gaza son bir ayda yüzde 32'den fazla zam geldi
2 bin 500 polis adayı alınacak Devrik lider Ömer el-Beşir, Suudi Veliaht Prens Selman'dan 25 milyon dolar aldığını itiraf etti Batman otogarındaki cinayet zanlısının yeni görüntüleri ortaya çıktı: Onların kanını içerim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.8.2019 16:04:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Kıran-2 Ortak Operasyonu"nda 2 terörist yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]